Ici tout commence du 19 janvier 2022 : la fin pour Louis ? Spoilers

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 318 d'Ici tout commence, mercredi 19 janvier 2022 sur TF1, la tricherie de Louis éclate au grand jour, mais qui l'a dénoncé ? Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 19 janvier 2022, Michel Sarran possède une preuve de la tricherie de Louis et Enzo au concours, ce qui les disqualifie automatiquement du concours. Maxime et Emmanuel sont les nouveaux gagnants. Teyssier redevient alors le directeur de l'Institut et décide de réintégrer la cheffe Listrac au sein de l'équipe pédagogique. Alors qu'il décide de ne pas sanctionner Enzo, il vire Louis de l'école définitivement. Après enquête, ce dernier apprend que Charlène a poussé Enzo à le dénoncer, mais ce n'est pas lui qui a fourni la preuve (le carnet de recette d'Auguste Armand) à Michel Sarran. Louis est persuadé que Maxime a dénoncé sa tricherie, les deux jeunes hommes commencent à se battre au Double A. Ils sont interrompu par Claire : c'est elle qui a dénoncé son fils et fourni la preuve qui l'incrimine.

En parallèle, dans l'épisode 318 d'ITC diffusé ce mercredi sur TF1, Clotilde est pleine d'espoir sur son futur avec Guillaume. De son côté, Laetitia se montre froide avec le mari de la cheffe Armand. Il tente de s'expliquer avec elle, avant d'être interrompu par Teyssier. Plus tard, Kelly remarque que sa mère est malheureuse au sujet de Guillaume, et l'incite à arrêter de s'accrocher à cette relation qui blesse tous ses proches et elle-même. Alors que Guillaume lui confirme ses sentiments, Laetitia décide de rompre "pour de bon".

Enfin, Tom a emménagé chez les grands-parents de Célia, ce qui lui apporte beaucoup de réconfort. Dans Ici tout commence mercredi 19 janvier 2022, Solal remarque un rapprochement entre sa petite amie et l'influenceur et confronte Ambre sur ses sentiments. Elle lui confirme qu'elle ne ressent pas d'attirance pour lui, mais qu'elle ne peut pas s'empêcher de faire un rapprochement entre ce qu'a vécu sa soeur et ce que subit Tom. Solal se montre compréhensif. Plus tard, en cours, Tom est distrait, ce que Claire ne manque pas de remarquer. Ambre prend sa défense, sans succès. En fin de journée, il reçoit de nouvelles menaces par SMS de KillTom. Ambre planifie une vengeance pour que le hater arrête définitivement de harceler son ami.