Ici tout commence du 25 janvier 2022 : Clotilde découvre la vérité, spoilers

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 321 d'Ici tout commence du mardi 25 janvier 2022 sur TF1, Clotilde découvre la vérité sur la liaison entre son mari et Laetitia. Résumé en avance.

Dans Ici tout commence ce mardi 25 janvier 2022, Lionel supplie Greg de supprimer la vidéo des ébats entre Laetitia et Guillaume, sans succès. Eliott surprend la conversation, mais son petit ami bat en retraite. En parallèle, Rose invite Clotilde et Guillaume pour l'apéro mais ce dernier refuse, prétextant du travail à finir. La cheffe de la communication de l'Institut est persuadée qu'il envisage de rompre avec sa soeur. Au même moment, Guillaume annonce qu'il dira la vérité à Clotilde aujourd'hui. Plus tard, Eliott demande des explications à Greg sur sa discussion avec Lionel en plein cours de la cheffe Armand. Il lui montre la vidéo, mais Clotilde l'aperçoit. Greg supprime la vidéo, mais l'Institut découvre rapidement la nouvelle. Lorsque Guillaume vient parler à sa femme, cette dernière explose. Plus tard, Kelly apprend l'existence de la vidéo : elle est furieuse contre Lionel. En fin de journée, Guillaume fait ses affaires. Clotilde le supplie de ne pas la quitter, sans succès.

Maxime a pris sa décision : il accepte la proposition de Michel Sarran. Le jeune Delcourt quitte l'Institut cette semaine. Après l'avoir annoncé à Salomé, il avoue la vérité à Teyssier. Le directeur de l'Institut prend très mal la nouvelle et lui prédit un avenir raté dans le monde de la gastronomie. Emmanuel est furieux, mais Constance lui rappelle qu'il a fait exactement la même chose en quittant la cheffe Cardone pour rejoindre Auguste Armand. Il finit par accepter la décision de son élève et l'encourage pour ses projets futurs.

Enfin, dans l'épisode 321 d'Ici tout commence ce mardi, Lina est très investie sur le mariage à venir de Mehdi et Hortense. Son fils lui avoue alors qu'il espérait qu'elle s'oppose à leur union. Elle comprend qu'il ne veut pas se marier avec sa petite-amie dans l'immédiat et l'incite à être honnête avec Hortense. Plus tard, Célia revient de son stage et Hortense annonce l'heureuse nouvelle à son amie. Elle comprend très vite que Mehdi ne veut pas se marier. Célia essaie d'ouvrir les yeux à Hortense, qui lui avoue qu'elle sent que son petit-ami s'éloigne d'elle.