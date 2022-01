Ici tout commence du 28 janvier 2022 : la vérité sur le bébé de Clotilde, spoilers

ICI TOUT COMMENCE. Ce qui vous attend dans l'épisode 324 d'Ici tout commence du vendredi 28 janvier 2022 sur TF1. Spoilers et résumé en avance

Laetitia et Guillaume continuent de se disputer au sujet de la grossesse de Clotilde dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Laetitia l'encourage à élever son bébé en étant séparé de sa femme, mais Guillaume envisage de retourner vivre avec Clotilde pour être auprès de son enfant. Cette nouvelle chamboule totalement leur couple naissant. En parallèle, Clotilde fait une prise de sang pour avoir davantage d'informations sur sa grossesse. Quelques heures plus tard, Laetitia l'accuse d'utiliser sa grossesse pour récupérer son mari. Il n'en fallait pas plus pour que la rivalité entre les deux femmes alimente de nouvelles rumeurs à l'Institut. Mais alors que les élèves se déchirent pour savoir qui de Clotilde ou de Laetitia Guillaume va choisir, le directeur adjoint a pris sa décision : il va retourner élever son enfant avec son épouse. Entre temps, les résultats de la prise de sang révèlent que la cheffe Armand n'est pas enceinte. Mais quand Guillaume lui avoue qu'il veut élever le bébé à ses côtés, elle ne se sent pas capable de lui annoncer la vérité.

En parallèle, dans l'épisode 324 d'Ici tout commence, Antoine n'en revient pas de l'investissement dont fait preuve son fils pour ses nouvelles tâches. Rose l'encourage a apporté davantage son soutien à Souleymane. Au potager, père et fils se réconcilient enfin, sous le regard soulagé de Deva. Plus tard, après le travail, la jeune femme se confie à Souleymane sur son enfance, son pays d'origine. Mais en sentant l'une des plantes apportées par la jeune femme, Souleymane a une absence. En fin de journée, Souleymane est totalement chamboulé, ce qui inquiète son père.

Enfin, Célia est ravie du stage qu'elle vient de terminer, appréciant que le chef chez qui elle a travaillé soit moins strict en cuisine que d'autres. Mais au Double A, le fonctionnement est bien différent. Alors que Célia essaie d'encourager Théo à essayer d'autres méthodes, elle se fait rembarrer. Ce vendredi 28 janvier 2022, la jeune femme continue à prendre des initiatives durant le service. Mais Théo n'apprécie pas du tout qu'elle prenne des libertés avec la recette et la recadre à plusieurs reprises. A la fin du service, Célia apprend qu'elle ne travaillera plus en cuisine. Théo a décidé de l'évincer après ses prises d'initiatives malvenues.