Ici tout commence dès le 7 février 2022 : ce qui vous attend dès l'épisode 330 (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans les prochains épsiodes d'Ici tout commence, Célia et Théo se rapprochent, et Joachim fait son grand retour. Résumé en avance des épisodes de la semaine prochaine.

Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, Théo et Célia se chamaillent constamment, ce que Souleymane ne manque pas de remarquer. Il est certain qu'ils ont un coup de foudre l'un pour l'autre. Malgré le démenti de Célia, elle est troublée en cuisine. Ratant son plat, elle se fait recadrer très sévérement par Théo. Ce dernier va trop loin et s'excuse auprès de l'étudiante. Lorsqu'il l'enlace en guise de signe de paix, Célia est troublée. La semaine prochaine, l'étudiante va confronter Théo sur la tension sexuelle qui existe entre eux, et lui proposera de coucher avec elle pour évacuer définitivement cette tension. Le jeune chef va la repousser violemment dans un premier temps... Avant de céder à la tentation ?

La semaine prochaine, dès l'épisode 330 du 7 janvier 2022, Laetitia prépare son départ de l'Institut, mais Kelly finit par lui avouer la vérité sur la grossesse de Clotilde. Au même moment, la cheffe Armand avoue tout à Guillaume. Furieux, il décide de rompre définitivement avec son épouse. Par la suite, Guillaume essaie de reconquérir sa maîtresse, sans succès dans un premier temps. Mais les sentiments sont plus forts que tout et le couple se remet ensemble. Cependant, Joachim est de retour à l'Institut pour le chantier de la nouvelle bibliothèque, à la demande de Laetitia. Joachim et Clotilde vont inévitablement se rapprocher, ce qui ne sera pas au goût de Guillaume.

En parallèle, Jasmine, Lionel et Anaïs dénoncent le fournisseur de l'Institut, qui maltraite des animaux, auprès d'Antoine. Ce dernier promet de s'assurer que les images captées par la vidéo de l'abattoir sont authentiques avant de prendre des mesures en conséquences. Mais le dénouement de l'affaire ne va pas convaincre les étudiants, qui décident de multiplier les actions coups de poing. De son côté, Enzo tente d'aider Mehdi à vaincre sa peur du vide, mais cela pourrait mettre en danger le jeune homme. Enfin, Noémie reçoit une proposition qui va la pousser à quitter le Gard définitivement.