Ici tout commence du 8 février 2022 : Théo repousse Célia (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 331 d'Ici tout commence ce mardi, Célia avoue à Théo l'attirance qu'elle ressent pour lui, mais celle-ci n'est visiblement pas réciproque. Résumé.

Dans Ici tout commence le 8 février 2022, Guillaume est furieux du retour de Joachim et ne manque pas de défouler sa frustration sur Laetitia. Lorsque Clotilde revoit Joachim, ils flirtent, ce que Guillaume ne manque pas de reprocher à son ex. Plus tard, Guillaume exige auprès d'Antoine le départ de Joachim, mais le proviseur refuse et le met face à ses contradictions : le proviseur adjoint avoue alors qu'il refuse de voir son ex-femme heureuse après ce qu'elle lui a fait. En cours, lorsque les élèves accusent Laetitia d'avoir provoqué la fausse couche de Clotilde, la cheffe Armand est obligée d'avouer la vérité sur sa grossesse. Martha dit ensuite tout à son frère. De son côté, Clotilde héberge Joachim dans la chambre de son fils, et découvre avec surprise que son amant estime que les torts sont partagés quant à la fin de leur mariage. Mais au même moment, Guillaume se rend chez Clotilde pour s'excuser : il est furieux de retrouver Joachim avec elle. Guillaume commence à attraper violemment son ex-femme par le bras, mais Joachim s'interpose et le met dehors.

Egalement, dans l'épisode 331 d'ITC diffusé mardi sur TF1, Tom ignore Solal, ce que le jeune homme n'apprécie pas du tout. Ambre lui demande une nouvelle fois de faire des efforts. Plus tard, la jeune femme demande des comptes à Tom, qui promet lui aussi d'essayer de se montrer plus aimable avec Solal. Au cours de la journée, Salomé surprend une conversation entre Ambre et Tom et lui demande des explications : il lui avoue qu'il est mal à l'aise avec le concept du polyamour. Salomé le met en garde contre Ambre.

Enfin, Célia est troublée par Théo dans Ici tout commence le mardi 8 février, ce que Souleymane, Hortense et Eliott ne manquent pas de remarquer. Mais Célia refuse d'agir sur son désir sexuel, n'ayant pas de sentiments pour Théo et s'inquiétant de son couple avec Martha. De son côté, Eliott est certain que Théo ressent également de l'attirance pour elle. Lors du service, le chef du Double A s'étonne que Célia se plie à ses ordres. Lorsque Théo la félicite pour son travail, Célia décide d'être honnête sur l'attirance qu'elle ressent pour lui. Elle lui propose alors de rompre cette tension sexuelle en couchant ensemble pour que la communication en cuisine se passe mieux. Théo s'offusque et ne manque pas de l'insulter, avouant qu'il ne ressent rien pour elle et qu'il la trouve insupportable.