Ici tout commence du 10 février 2022 : Joachim piégé ? (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 333 d'Ici tout commence ce jeudi, Clotilde soupçonne Joachim de ne pas être sincère envers elle. Résumé en avance.

Dans Ici tout commence le 10 février 2022, Clotilde se réveille dans les bras de Joachim, heureuse. Mais lorsqu'elle se lève, elle découvre dans le sac de son amant plusieurs boîtes de préservatifs. Lorsqu'elle lui fait part de sa découverte, Joachim affirme que les boîtes qu'elle a pu trouver ne lui appartiennent pas. Il accuse Guillaume d'avoir voulu le piéger. De son côté, Clotilde soupçonne Laetitia. La cheffe Armand la confronte quelques minutes plus tard, mais la gardienne dément totalement. Elle en parle ensuite à Kelly, qui suspecte Guillaume d'avoir voulu piéger Joachim. Le proviseur adjoint nie également et décide de confronter Joachim sur sa relation avec son ex-femme. Il exige qu'il quitte la cheffe Armand et les deux hommes se disputent violemment. De son côté, Rose envisage que Joachim a pu mentir à sa soeur. Clotilde décide alors de fouiller dans l'ordinateur de son amant : elle découvre un montage avec plusieurs photographies de femmes, notées. Joachim clame son innocence, mais Clotilde ne veut rien entendre et le met à la porte.

Egalement dans l'épisode 333 d'ITC, diffusé ce jeudi sur TF1, Lisandro se rend à l'abattoir qui fournit l'Institut pour vérifier les accusations d'Anaïs. Après sa visite, le professeur affirme à ses élèves que les animaux y sont traités avec respect et que la vidéo est truquée. Mais Lionel et Jasmine ne sont pas convaincus. Anaïs entre en contact avec la personne qui a fait la vidéo, qui affirme être un ancien employé de l'abattoir : il confirme les faits visibles sur la vidéo. Lorsqu'Anaïs en parle à Lisandro, ce dernier la met en garde : elle pourrait se faire virer de l'Institut si elle continue à faire des vagues à ce sujet.

Enfin, Tom accepte de faire des efforts pour mieux s'entendre avec Solal dans Ici tout commence ce jeudi 10 février. Le jeune homme lui propose de redémarrer leur relation sur de bonnes bases, avant de se vanter sur la manière dont se passent leurs rapports sexuels. Solal trouve cela déplacé, et ne manque pas de rapporter cette conversation à Ambre. La jeune femme est persuadée que Tom a fait preuve de maladresse, alors que Solal est persuadé qu'il cherche à les faire rompre. Par la suite, Ambre recadre Tom sur les règles qui régissent leur couple polyamoureux. Tom fait son mea culpa devant la jeune femme. Salomé surprend leur conversation, et Tom lui avoue plus tard qu'il veut démontrer que leur relation polyamoureuse ne fonctionne pas du tout... et faire rompre Ambre et Solal !