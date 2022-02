Ici tout commence du 11 février 2022 : une action choc à l'Institut (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 334 d'Ici tout commence ce vendredi, Anaïs, Jasmine et Lionel décident de poursuivre leur combat pour que l'Institut change de fournisseur de viande et préparent une action choc. Résumé en avance.

Dans Ici tout commence le 11 février 2022, Joachim est persuadé que Guillaume l'a piégé pour que Clotilde le mette à la porte. Elle ne veut plus qu'il remette les pieds à l'Institut. Martha décide d'enquêter de son côté et interroge Kelly sur le proviseur adjoint. L'étudiante décide alors de fouiller dans les affaires de Guillaume avec l'aide de Lionel pour retrouver sa clé usb. Elle trouve alors la preuve qu'il a piégé Joachim dans le but de le faire rompre avec Clotilde. Guillaume se trouve obligé d'avouer la vérité à Laetitia, qui est furieuse. Elle le soupçonne d'avoir toujours des sentiments pour son ex-femme. Le proviseur adjoint révèle ensuite la vérité à Clotilde. Le couple décide alors de se pardonner respectivement pour tourner définitivement la page. Cependant, Laetitia ne sait pas si elle arrivera à lui faire confiance, et demande à Guillaume davantage de temps avant qu'ils ne se remettent ensemble. Au même moment, Clotilde et Joachim démarrent officiellement leur relation.

Egalement dans l'épisode 334 d'ITC, diffusé ce vendredi sur TF1, Anaïs est prête à prendre le risque de se faire virer pour dénoncer l'abattage des animaux. Jasmine et Lionel ne sont pas prêts à faire le même sacrifice. Mais en cours, Jasmine se retrouve incapable de travailler la viande en connaissant les conditions d'abattage. Elle demande alors conseille à Lionel et Anaïs, qui décident de poursuivre leur combat contre le fournisseur de l'Institut. Le trio se retrouve de nuit au Double A pour une opération choc...

Enfin, Enzo est déterminé à aider Mehdi pour la Saint-Valentin dans Ici tout commence ce vendredi 11 février. Hortense lui annonce qu'ils ont rendez-vous avec la personne qui leur fera faire le saut en parachute pour se préparer. Mehdi est pétrifié à l'idée de ce qui les attend, alors qu'Hortense est très enthousiaste. Mehdi avoue alors à l'instructeur du saut en parachute qu'il a le vertige et lui demande de l'aider, sans succès. Lorsqu'il avoue son désespoir à Enzo, ce dernier l'encourage à s'auto-motiver et à arrêter de se poser des questions. Cela rassure provisoirement le petit ami d'Hortense.