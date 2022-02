Ici tout commence dès le 21 février 2022 : ce qui vous attend dès l'épisode 340 (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE.Dans les prochains épsiodes d'Ici tout commence, Théo et Célia cèdent à la tentation, Lisandro et Anaïs au bord de la rupture. Résumé en avance des épisodes de la semaine prochaine.

Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, à partir du 21 février 2022, il y aura beaucoup de tumultes pour les couples phares de l'Institut. Théo commence à avoir des doutes sur sa relation avec Martha, qui aimerait un enfant. Surtout que Célia et lui cèdent à la tentation et font enfin l'amour, officiellement pour se débarasser de la tension sexuelle entre eux. Mais plus tard, interrogé par Martha sur son désir de paternité, il lui avoue qu'il veut avoir un enfant avec elle. Mais la situation avec Célia risque de ne pas s'arranger dans les prochains épisodes...

La semaine prochaine, dès l'épisode 340 au programme TV de TF1 lundi, la relation entre Lisandro et Anaïs sera au plus mal. La jeune femme n'a pas digéré le fait de ne pas avoir le soutien de son compagnon sur son idée de menu 100% végétarien. Plus tard, Charlène et Tom se vengent des végétariens en leur aisant goûter des petits fours avec de la viande, en leur faisant croire qu'il n'y en a pas. Anaïs exige que Lisandro sanctionne les deux élèves, mais ce dernier se montre trop conciliant pour elle. Anaïs pense désormais qu'il vaudrait mieux que Lisandro et elle rompent. Jasmine va se mêler des histoires d'amour du couple, en faisant croire à Lisandro qu'Anaïs lui rend les clés de son domicile. Alors que l'opposition entre les végétariens et les professeurs de l'Institut atteint un point culminant, Teyssier fait son retour à l'Institut.

Dans la semaine, les tensions seront également palpables entre Kelly et Guillaume, qui supportent de moins en moins la colocation. Cela va entraîner des malentendus entre Laetitia et sa fille. De son côté, Ambre décide de ne plus imposer le polyamour à Tom et Solal. Mais ni l'un, ni l'autre ne veut de ce genre de relation, et la jeune femme se retrouve célibataire. De son côté, Souleymane essaie de nouveau de séduire Deva.