Ici tout commence du 22 février 2022 : Jasmine fait rompre Anaïs et Lisandro (spoilers)

Dans l'épisode 341 d'Ici tout commence ce mardi, Jasmine manigance pour qu'Anaïs rompe définitivement avec Lisandro. Résumé en avance.

Dans Ici tout commence le 22 février 2022, Lisandro essaie de convaincre Anaïs de ne pas rompre avec lui. Mais la jeune femme est certaine de son choix, consciente que son petit ami ne partage pas ses convictions et la prenne de haut. Plus tard, Rose rappelle au professeur de l'Institut qu'Anaïs est sa compagne avant d'être son élève et qu'il doit davantage la soutenir. Lisandro fait un pas vers Anaïs, lui demandant de l'assister sur l'examen de découpe des élèves de première année. Pour lui prouver sa bonne foi, il lui assure que l'épreuve de découpe se fera sur des légumes. Anaïs accepte. Dans le vestiaire, Jasmine essaie de convaincre son amie de ne pas se remettre en couple avec son petit ami, sans succès. Plus tard, Jasmine force le casier d'Anaïs et y récupère les clés de la maison de Lisandro. Elle retrouve ensuite le professeur en lui faisant croire qu'Anaïs ne veut plus vivre avec lui. Furieux, Lisandro change l'épreuve de découpe en présentant de la viande. Il force Jasmine à se plier à l'exercice, ce qu'Anaïs ne supporte pas. Elle annonce à Lisandro que leur histoire est terminée, pour de bon cette fois.

Egalement dans l'épisode 341 d'ITC, au programme TV ce mardi sur TF1, Ambre est perdue face à la demande de Solal, qui veut qu'ils se lancent dans une relation exclusive. Le jeune homme l'encourage à rompre avec Tom, mais la jeune femme n'est pas prête à renoncer au polyamour. De son côté, Tom s'inquiète qu'Ambre l'ignore, ce que Salomé ne manque pas d'entendre. La jeune femme reproche à Ambre de ne pas donner d'explications à Tom, et ne manque pas de l'accuser d'égoïsme. En fin de journée, Ambre convoque Tom et Solal. Elle leur avoue qu'elle ne peut pas renoncer au polyamour et leur demande de choisir s'ils veulent rester avec elle ou non. Les deux hommes lui annoncent qu'ils ne sont pas prêts à la partager avec d'autres personnes, et Ambre se retrouve seule.

Enfin, Landiras donne à ses élèves le sujet de leur évaluation dans Ici tout commence ce mardi 22 février : réaliser un dessert original à base d'alcool. La nouvelle inquiète Deva, ce que Greg ne manque pas de remarquer malgré les protestations de la jeune femme. A la serre, Deva se confie à Souleymane : elle n'a jamais goûté d'alcool. Souleymane lui organise une dégustation d'alcools pour l'aider. La jeune femme est enivrée et révèle au fils d'Antoine qu'elle a rêvé de lui.