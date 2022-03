Ici tout commence du 2 mars 2022 : Tom papa ? (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 347 d'Ici tout commence ce mercredi, Tom révèle à Ambre la vérité sur le maillot de football qu'il a reçu. Résumé en avance.

Dans Ici tout commence le 2 mars 2022, Anaïs s'inquiète des menaces de Teyssier, d'autant plus que Lauren Belveaux la convoque. Cette dernière lui rapporte sa discussion avec Teyssier. Anaïs se défend d'avoir agressé le directeur de l'Institut. Mais face aux accusations, Lauren Belveaux lui annonce qu'elle hésite à l'embaucher comme maître d'hôtel. Greg et Eliott s'inquiètent alors que Teyssier découvre la vérité sur Jasmine, et qu'ils perdent la garde de Naël. Avant le service du Double A, Emmanuel se gausse devant Anaïs, qui le menace de discréditer sa réputation en échange. Lisandro surprend leur conversation et essaie de convaincre Anaïs de dénoncer le coupable de l'agression de Teyssier. Jasmine entend tout et décide de se dénoncer, avec les encouragements d'Eliott. Mais lorsqu'elle se rend dans le bureau du directeur avec Anaïs, elle découvre que Lisandro l'a dénoncé quelques secondes plus tôt. Teyssier refuse cependant de lui révéler la sanction qu'elle encourt avant le lendemain.

Egalement dans l'épisode 347 d'ITC, au programme TV ce mercredi sur TF1, Enzo découvre une vieille vidéo de Tom dans laquelle il révèle être fils unique. Il n'a donc pas de frère qui a pu lui envoyé le maillot, comme il l'a dit la veille. Enzo est persuadé que l'influenceur a un enfant. Le jeune homme, aidé d'Ambre, décide de confronter Tom à ce sujet : le jeune homme assure qu'il n'a pas d'enfant et reproche à Ambre de s'immiscer dans sa vie privée. Lorsque son ex se rend dans sa chambre pour s'excuser, Tom lui avoue qu'il a aidé financièrement une mère célibataire, et qu'il fait office de figure paternel pour son fils.

Enfin, la tension est toujours palpable entre Célia et Théo dans Ici tout commence ce mercredi 2 mars. Ils enregistrent une vidéo tuto live ensemble, et les deux ont du mal à cacher leur trouble et leur rapprochement physique, d'autant plus que Célia ne manque pas de faire plusieurs sous-entendus sexuels. Malgré leur volonté affichée, ils n'arrivent pas à arrêter de se fréquenter et font une nouvelle fois l'amour. Ils sont interrompus par Charlène, qui comprend le force à dire la vérité à sa petite amie. Théo envisage alors de se mettre en couple avec Célia, mais cette dernière refuse. Le chef du Double A annonce à Marta qu'il aimerait faire une pause dans leur vie de couple, mais il n'arrive pas à lui dire la vérité sur son aventure avec Célia. Sa petite amie réussit à le convaincre de ne pas rompre.