Ici tout commence du 4 mars 2022 : Jasmine abandonne son bébé ? (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 349 d'Ici tout commence ce vendredi, Jasmine est victime d'une crise en pleine évaluation. Alors qu'on lui propose d'être soignée en hôpital psychiatrique, elle décide de tout laisser derrière elle, même son bébé. Résumé en avance.

Dans Ici tout commence le 4 mars 2022, rien ne va plus pour Jasmine qui décide d'aborder le directeur de l'établissement pour l'implorer de l'épargner l'épreuve du désossage de volaille. Emmanuel insiste et lui promet d'être exclue si elle ne se prête pas à l'exercice. Anaïs tente de convaincre Jasmine qui, lors de l'évaluation, fait une véritable crise face aux autres élèves. Elle hausse le ton face aux évaluateurs, un couteau à la main. Anaïs réussit à la calmer et à la désarmer mais le mal est fait, le corps enseignant doit désormais décider de son avenir dans l'école.

Pour Emmanuel, la décision est toute trouvée : il faut l'exclure. Mais les autres professeurs, Rose en tête, pensent qu'il existe une autre solution : lui faire suivre une thérapie comportementale pour lui faire oublier sa phobie, qui lui vient de son expérience en abattoir. Teissier accepte à une condition, que cela soit rapide et qu'elle soit donc internée en hôpital psychiatrique. Jasmine fait mine d'accepter ces conditions et s'organise pour qu'Elliott, Greg et Anaïs s'occupe de son bébé mais, une fois assise dans le taxi qui doit l'emmener à l'hôpital, annonce à son amie qu'il est simplement hors de question qu'elle se fasse interner. Jasmine va-t-elle tout simplement abandonner son enfant pour éviter l'hôpital psychiatrique ?

Egalement dans l'épisode 349 d'ITC, au programme TV ce vendredi sur TF1, Lionel ne veut toujours pas entendre parler du plat de Deva. Après les conseils de Souleymane, Deva insiste et décide de présenter son propre plat revisité à Clotilde qui le trouve bien plus original que toutes les autres propositions. Elle décide que ce plat, pour peu qu'il soit un peu rééquilibré en terme de saveurs, représentera l'institut. D'abord vexé, Lionel finit par s'excuser auprès de Deva et tous deux décident de travailler en binôme pour retravailler le plat.

Enfin, dans Ici tout commence ce vendredi 4 mars, la tension est à son comble entre Marta et Théo depuis que la jeune femme a découvert que son petit-ami la trompait. Charlène, son amie, la rassure et lui propose de se plonger dans ses études pour l'aider à oublier cette déconvenue amoureuse. Problème, Marta est mise à nouveau face à la grande complicité entre Théo et Celia, sa nouvelle petite-amie. C'en est trop pour Marta qui quitte le cours et se dirige directement vers l'infirmerie pour se plaindre à la mère de Théo. L'infirmière de l'institut lui propose de lui parler plutôt que de s'énerver à son encontre. Marta est tout simplement perdue, elle ne sait pas comment elle pourra supporter de voir son ex avec Celia tous les jours.