Ici tout commence du 8 mars 2022 : le coupable découvert ? (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 351 d'Ici tout commence ce mardi, Jasmine est victime d'une crise en pleine évaluation. Alors qu'on lui propose d'être soignée en hôpital psychiatrique, elle décide de tout laisser derrière elle, même son bébé. Résumé en avance.

Dans Ici tout commence le 8 mars 2022, Lionel se rend au chevet de son père, victime d'un accident de vélo dans les marais salants. Souffrant d'un trauma crânien, il ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé. La police ouvre une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de l'accident. Des traces d'un freinage brutal ont été retrouvées aux abords du lieu de l'accident et un témoin a vu un 4x4 gris avec un autocollant jaune avec une ancre à cet endroit. La police suit la piste d'un délit de fuite et de non-assistance à personne en danger. Pendant ce temps, Lionel doit faire face aux responsabilités parentales que son père ne peut pas assurer car il est hospitalisé. Un médecin lui propose de placer ses sœurs dans un foyer le temps que son père soit remis d'aplomb. C'est bien sûr hors de question... Fort heureusement, il peut compter sur l'aide de Deva et Kelly qui, à la fin de l'épisode, semble d'ailleurs avoir trouvé un indice capital pour le reste de l'enquête. Antoine Myriel circule à bord d'un 4x4 gris avec un autocollant jaune avec une ancre... Est-il celui qui a renversé le père de Lionel ?

Toujours dans l'épisode 351 d'Ici tout commence prévu pour une diffusion le 8 mars, les tensions s'apaisent peu à peu depuis le départ de Jasmine. Lisandro propose d'organiser une fête dans un café pour enterrer durablement la hache de guerre. Là-bas, un buffet a été préparé et, dans les plats de petits fours, on peut même voir aussi bien des amuse-gueule traditionnels que végétariens. Pour Anaïs, c'est aussi l'occasion d'apprendre une excellente nouvelle : elle a eu le job à l'hôtel Sybarite, si elle en veut toujours ! Elle peut d'ailleurs remercier son compagnon, Lisandro, qui a visiblement bien aidé à son recrutement.

Enfin, dans Ici tout commence ce mardi 8 mars, Florence et Léna sont toujours affairées à préparer une soirée de standing au sein du Click 'n' Collect. Elles courtisent la cheffe Guinot suffisamment bien pour qu'elle finisse par accepter. Elle doit cependant chercher un second opérationnel rapidement. Solal se propose, ce qui est loin d'être du goût de Florence et Léna. Claire Guinot, quant à elle, accepte de lui faire passer un essai. Un peu plus tard, Florence et Léna discutent et tombent d'accord sur une chose : si Solal n'échoue pas de lui-même, elles se débrouilleront pour qu'ils ne deviennent pas le seconde de la cheffe Guinot. Gaëtan, qui a tout entendu, raconte tout à Solal qui tombe des nues.