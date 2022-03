Résumé de Demain nous appartient épisode 1147 du 22 mars 2022

Dans l'épisode 1147 de Demain nous appartient diffusé le lundi 22 mars 2022, Léa Courcelles agresse Nathan. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1147 de DNA du 22 mars, Léa Courcelles continue d'enquêter sur un incendie qui aurait eu lieu au lycée Varda en 2019 et trouve même une excuse pour s'introduire chez Louise et Bart. Ce dernier est inquiet et prévient ses amis impliqués : Charlie, Gabriel, Garance et Noor. Tous décident de rester vigilants, mais la "journaliste" semble prête à tout pour découvrir la vérité. La jeune femme profite que Nathan ait organisé une petite fête surprise pour Angie au lycée pour s'introduire dans l'enceinte de l'établissement. Et lorsque Nathan la surprend, elle n'hésite pas à la menacer avec une arme et à l'assommer.

Toujours à Sète, la famille Diallo-Lopez est dans la tourmente depuis qu'Irène a essayé de tuer Noor. Personne ne sait de combien de temps la CPE risque d'écoper même si Cédric se veut optimiste. D'ailleurs, l'infirmier décide de rester coûte que coûte auprès de sa famille, quitte à délaisser Noor. Dans cet épisode de Demain nous appartient, la jeune femme exige des explications de la part de son ancien amant, mais celui-ci ne semble pas prêt à les lui donner.

En parallèle, Victoire et Samuel tiennent bon. Enfin plus ou moins. Samuel canalise sa frustration dans le sport, mais ce n'est pas très efficace puisque dès qu'il voit Victoire, il est sur le point de craquer. Dans l'épisode 1147 de DNA diffusé le 22 mars sur TF1, Victoire a également beaucoup de mal à résister et ne se gêne pas pour chauffer Samuel. La tension monte petit à petit et un tour en scooter rapproche les deux "amis" qui s'embrassent. Avant de décider d'en rester là... Pour le moment ?