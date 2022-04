Résumé de Demain nous appartient épisode 1159 du 7 avril 2022

Dans l'épisode 1159 de Demain nous appartient du jeudi 7 avril 2022, des ossements appartenant à Romain Melville sont retrouvés près du domicile de Noor. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1159 de DNA du 7 avril, Olivier se rend à l'hôpital pour voir sa fille qui est dans le coma avec un pronostic vital engagé après sa tentative de suicide. A la coloc, Noor ne veut pas croire que Garance est responsable de tous ces meurtres. Face au procureur, les policiers font le point sur les éléments qu'ils ont concernant Garance : il leur met la pression pour qu'ils avancent plus vite. A l'hôpital, Noor vient prendre des nouvelles de Garance. Olivier se désespère que toute la ville la prenne pour un monstre mais Noor partage avec lui ses doutes concernant sa responsabilité. En attendant, Bart ne peut pas être remis en liberté, le procureur, pensant qu'il peut avoir un complice, ne veut pas lâcher l'affaire. Au mas, un pêcheur vient de trouver un sac avec des restes humains : il s'agit de Romain Melville. Karim accuse Noor, qui habite juste à côté.

En parallèle, dans l'épisode de DNA du jeudi 7 avril, au réveil, Samuel et Victoire se réveillent ensemble. Samuel fait un lapsus en appelant la jeune femme Alma. Puis à l'hôpital, Alma et Benjamin flirtent dans les couloirs, surpris par Samuel qui cherche à en savoir davantage sur la nature de la relation. Il se montre puéril et Alma n'y voit pas une marque d'intérêt mais plutôt son incapacité à laisser les choses et les gens lui échapper. Benjamin espère que la situation va se tasser. Au Spoon, Alma vient se confier à Audrey : Benjamin n'est qu'un ami. Parlant encore d'Alma alors qu'ils se retrouvent pour la soirée, Victoire décide de dormir dans la chambre d'amis.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient du 7 avril, William et Bénédicte ont très mal dormi après avoir dû céder leur lit à Brigitte. Cette dernière prend ses aises dans la maison de son fils, ce qui agace Aurore. Se montrant de plus en plus désagréable, Brigitte n'hésite pas à faire des commentaires sur le ménage mal fait de la maison et les courses insuffisantes. William la retrouve ensuite en train de dormir sur le canapé. William la réveille, inquiet. Elle lui dit qu'elle se repose mais William est persuadé qu'il y a autre chose. Ils parlent ensemble de leur père et mari. De retour du boulot, Aurore est heureuse d'annoncer qu'elle est passée chez le traiteur. Mais Brigitte a déjà énormément cuisiné. Essayant de se délasser dans un bain, le répit est de courte durée pour Aurore : Brigitte débarque dans leur chambre en les pressant de venir manger et en leur reprochant d'avoir laissé la salle de bains trempée. Aurore n'en peut plus !