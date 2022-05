Résumé de Demain nous appartient épisode 1182 du 10 mai 2022

DEMAIN NOUS APPARTIENT. Dans l'épisode 1182 de Demain nous appartient du mardi 10 mai 2022, Vanessa est la prochaine sur la liste du tueur. Résumé.

Dans l'épisode 1182 de DNA du 10 mai, Tristan a été arrêté en train de suivre Chloé, mais comme il n'a pas d'alibi, la police conclut qu'il était juste au mauvais endroit au mauvais moment. Le meurtrier a dû assister à la scène, il a compris qu'on voulait le piéger et sa vengeance ne va pas tarder… Marie Malzac, la styliste de la robe de mariée de Louise, est retrouvée morte. La mise en scène est la même que pour les autres victimes, à la différence près que cette fois-ci, le poison lui a été injecté et qu'un message énigmatique a été retrouvé : "l'hirondelle ne fait pas le printemps". Le soir venu, Vanessa se sent suivie en rentrant chez elle, heureusement, elle tombe sur Georges qui était venu la chercher au travail. Elle l'a échappé belle, Mercier l'attendait au coin d'une rue avec une seringue !

Ailleurs à Sète, toujours dans l'épisode de Demain nous appartient du 10 mai, Charlie participe au deuxième épisode du podcast du lycée présenté par Jack qui a choisi de parler des relations amoureuses. Charlie n'en peut plus de se cacher et finit par craquer : elle officialise sa relation avec François Lehaut ! Comme ce n'est pas en direct, Jack lui propose de couper cette bombe au montage, mais elle refuse, elle a envie que tout le monde sache. Bien qu'ils soient tous les deux majeurs, cette histoire risque de faire du bruit, la proviseure et le CPE vont se renseigner sur ce que dit la loi avant de convoquer l'élève et le professeur.

En parallèle, dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 10 mai, inquiets de voir Manon traîner tous les jours en pyjama, William et Aurore décident de la pousser en douceur à reprendre ses études. Son oncle, Étienne, semble être la personne tout indiquée pour cela. Après avoir été briefé par Aurore, le CPE fait passer un test d'orientation à la jeune fille qui a une révélation. Manon a réalisé qu'elle voulait faire un métier où elle se sentait utile tout en étant au contact des gens : elle veut rentrer dans la police ! Mais à sa grande surprise, cela n'est pas du tout du goût de sa mère.