Résumé de Demain nous appartient épisode 1188 du 18 mai 2022

Dans l'épisode 1188 de Demain nous appartient du mercredi 18 mai 2022, plusieurs pistes mènent la police à arrêter Tristan. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1188 de DNA du 18 mai, alors qu'un émouvant hommage est rendu à Louise au Spoon, la police avance dans son enquête. Un message intéressant a été trouvé dans le portable d'Arnaud Lessieur : il pensait que Tristan était le tueur car c'est lui qui a servi le champagne. Même si Martin a du mal à le voir en meurtrier, Sébastien pense que les difficultés qu'il a endurées, notamment le meurtre commis par Sacha, son frère, et sa récente séparation auraient pu le faire vriller, il n'a peut-être pas supporté le bonheur des autres. De plus, Nordine trouve des pétales de rose tigre dans sa veste. Sous le regard abasourdi de Bart, la police arrête Tristan pour le meurtre de Louise. Tristan est-il vraiment le serial killer ?

En parallèle, dans cet épisode de DNA, Cédric annonce à ses enfants qu'il voudrait inviter Noor à dîner. Tandis que Lilian refuse d'être présent et que Jahia peste contre celle qu'elle considère responsable du fait que sa mère soit en prison, Angie en profite pour inviter Nathan, histoire de faire les présentations. Évidemment, l'ambiance est plus que tendue lors du dîner où Jahia remarque que Noor n'a qu'un an de plus que Nathan… Avant de partir, Noor dit à Jahia qu'elle a bien compris son message et celui de son frère qui n'est pas venu. Elle sait que ce n'est pas facile pour eux, mais puisqu'elle et Cédric ont l'intention de rester ensemble, le mieux serait de trouver un moyen de s'entendre. Point positif : Cédric a apprécié Nathan.

Ailleurs à Sète, Manon commence son stage dans la police. Mais très vite, après avoir trié des dossiers, démêlé des câbles et écouté Roxane lui parler des aspects les plus rébarbatifs de son travail, Manon s'ennuie. Voulant toujours la dissuader de travailler dans la police, sa mère lui propose de ranger son bureau et de regarder les images de vidéosurveillance d'un parking. Mais Manon n'est pas dupe, dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 18 mai, elle s'adresse à Damien (qui n'a pas été briefé par Aurore), qui accepte volontiers de lui parler de son métier et de la former.