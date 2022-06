Résumé de Plus belle la vie épisode 4548 du 1er juin 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4548 de Plus belle la vie du 1er juin 2022, en proie au manque, l'improbable couple se revoit finalement. Résumé.

Dans l'épisode 4548 de Plus belle la vie diffusé le mercredi 1er juin 2022, Barbara rend visite à Tim à l'hôpital. Journaliste indépendant, il compte récupérer son drone et ses images pour son journal, et demande à Barbara de l'accompagner sur le chantier. Déambulant dans Marseille, Tim retrouve le drone et explique à Barbara que le camion lui a sans doute foncé dessus intentionnellement. Chez Abdel qu'elle propose à Tim de consulter, Barbara se souvient que le camion qui l'a renversée était floqué d'un logo, BTC, du nom de la plus grosse entreprise de BTP de la région. Pour Abdel, il faut faire attention : l'accident de Tim ressemble à une tentative de meurtre. De son côté, l'avocat est à la recherche d'Élisa mais n'arrive pas à trouver son contact. Il revient déjeuner au même endroit que la semaine dernière mais le serveur ne l'a pas revue. Il lui donne de l'argent et lui promet le double s'il le contacte quand il la revoit.

En parallèle, Kevin et Camille n'arrêtent pas de penser l'un à l'autre. Dans l'épisode de Plus belle la vie du 1er juin, Laetitia et Emma sont impuissants pour les faire penser à autre chose. Dans la rue, Baptiste réprimande même son ami : Camille est un nid à problèmes, il lui déconseille de la fréquenter. Au contraire, Kevin la trouve sensible, attachante, touchante, gentille et belle. Il part retrouver Camille et lui dit combien il trouve leur relation amoureuse déséquilibrée, elle l'aimant beaucoup trop par rapport à lui. Mais Camille lui propose de faire simple et l'embrasse. Ils font l'amour puis c'est le moment des confidences : elle a eu peur de le perdre. Kevin lui avoue qu'il est bien avec elle.

Enfin, dans les épisodes de Plus belle la vie, sur France 3 du mercredi 1er juin, Émilie et Romain commencent à s'embrasser en pleine séance de sport quand quelqu'un sonne : c'est Séverine, son ex-femme, qui débarque. Au Marci, Séverine se dit soulagée de comprendre enfin pourquoi son mari l'a quittée. Après une course avec Émilie, Romain espère la revoir, content de la connaître. Mais Émilie se confie à Sylvia : elle ne sent pas de connexion avec Romain. De leur côté, après avoir dîné au restaurant, Séverine et Romain se rappellent leur première rencontre avant de se séparer devant l'hôtel.