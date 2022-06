Résumé de Demain nous appartient épisode 1214 du 22 juin 2022

Dans l'épisode 1214 de Demain nous appartient du jeudi 23 juin 2022, Noah réalise que Judith a des doutes et préfère rompre. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1214 de DNA du 23 juin, Noah conseille à Judith d'annuler l'inauguration et Judith ne se sent pas soutenue. Depuis qu'elle est rentrée de Londres les amoureux ne font que se disputer et Marianne pense que Judith pourrait passer à autre chose. La jeune femme essaye de confronter son compagnon pour parler de leurs problèmes. Noah se sent en dessous de tout et a l'impression d'être incompris. Judith, elle, trouve qu'il ne la laisse pas lui venir en aide et propose une pause. Noah refuse, prend la mouche et la quitte, mais tous deux décident qu'il pourra continuer à travailler au Mas le temps que les choses se calment.

Toujours à Sète, l'étau se resserre autour de Chloé que tout accable. Une vidéo de Camille retrouvée sur Instagram permet de confirmer que l'arme du crime était bien sur place et que l'acte n'a pas été prémédité, mais cela n'empêche pas Chloé d'être placée en détention. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Alex supplie Chloé de raconter ce qui s'est passé, persuadé que sa femme couvre quelqu'un. Mais la proviseure refuse de dire quoi que ce soit. En apprenant que Chloé sera emprisonnée, Raphaëlle et Camille paniquent et l'avocate décide de se dénoncer. Mais est-ce vraiment Raphaëlle qui a tué Stanislas, l'air coupable de Camille laisse penser que l'aînée Meffre pourrait être en cause.

Toujours dans l'épisode 1213 de Demain nous appartient diffusé le 23 juin 2022 sur TF1, Manon va bientôt finir son stage et elle n'en démord pas : elle sera policière. Aurore est un peu désespérée, mais ne peut que constater que sa fille est déterminée. La jeune stagiaire va passer le concours pour entrer à l'école des gardiens de la paix et elle demande à Nordine de l'aider à réviser, quitte à le harceler un peu. Alors que tout semble se dérouler parfaitement, Aurore apprend à Manon qu'elle ne pourra pas se présenter au concours, car elle n'a pas passé sa journée d'appel. Manon est furieuse, mais Aurore a une surprise : elle a réussi à lui obtenir une date pour passer cette journée avant la date buttoir d'envoi du dossier. Aurore prouve ainsi qu'elle soutient sa fille dans son choix.