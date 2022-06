Mary Mara : l'actrice est morte à 61 ans, la piste de la noyade privilégiée

MORT DE MARY MARA. L'actrice Mary Mara, vue dans Urgences, Ally McBeal ou Ray Donovan a été retrouvée morte le 26 juin 2022. Une enquête a été ouverte.

[Mis à jour le 28 juin 2022 à 17h57] Mary Mara, actrice connue pour ses rôles dans Urgences et Ray Donovan, est morte le dimanche 26 juin 2022. Elle avait 61 ans. Son corps a été retrouvé dans le fleuve Saint-Laurent, dans l'Etat de New-York aux Etats-Unis. Selon les premiers éléments de l'enquête, ouverte pour déterminer les circonstances de son décès, l'actrice de séries se serait noyée.

Selon des informations de People, Mary Mara était en vacances chez sa sœur, et aucun signe d'acte criminel n'aurait été relevé par les autorités. L'autopsie permettra toutefois de déterminer avec plus de précisions les causes du décès. Mary Mara a joué dans de nombreuses productions au cours de sa carrière, que ça soit au cinéma ou à la télévision. Elle était un visage familier des téléspectateurs. L'actrice avait notamment fait des apparitions le temps de quelques épisodes dans les séries Urgences, New York Unité Spéciale, Lost, Dexter, Ray Donovan ou Shameless et Nip/Tuck.

Mary Mara est une actrice américaine née le 21 septembre 1960 et décédée le 26 juin 2022, à 61 ans. Elle débute sa carrière en 1989 avec un rôle dans The Preppie Murder. Son rôle le plus notable reste celui de l'inspectrice Bryn Carson dans la série Nash Bridges. Son visage est toutefois familier des amateurs de séries, puisqu'elle a joué des rôles dans quelques épisodes d'Ally McBeal, Urgences, New York Unité Spéciale, The Practice, Lost, Ray Donovan, Shameless ou encore Dexter. Son dernier rôle à la télévision remonte à 2014 avec General Hospital, tandis qu'on a pu la voir pour la dernière fois dans le film Break Even en 2020. Elle est retrouvée morte le 26 juin 2022 dans le fleuve Saint-Laurent (Etat de New-York aux Etats-Unis).

Quel rôle jouait Mary Mara dans Urgences ?

Mary Mara a joué dans quelques épisodes de Urgences, en 1995 et 1996. Elle y incarnait Loretta Sweet, une prostituée mais également une patiente récurrente des urgences. On finit par apprendre que ce personnage souffre d'un cancer du col de l'utérus.

Le rôle de Mary Mara dans Ally McBeal

En 1999, Mary Mara décroche le rôle de Julie Stall, la mère d'un jeune garçon atteint de leucemie, dans la série à succès Ally McBeal. Elle n'apparaît toutefois que le temps d'un épisode, intitulé "Angels and Blimps", qui est visible dans la saison 2 de la série diffusée entre 1997 et 2002.

Qui jouait Mary Mara dans Ray Donovan ?

Parmi les séries que l'on retrouve dans la filmographie de Mary Mara, on retrouve la série Ray Donovan. L'actrice est apparue au cours de 4 épisodes, en 2013. Elle y jouait Mrs. Sullivan, l'épouse du gangster de Bostoon Sully Sullivan. Le personnage joué par Mary Mara finit par mourir des mains de son mari.

Mary Mara retrouvée morte, que s'est-il passé ?

Les circonstances qui entourent la mort de Mary Mara restent encore à déterminer. L'actrice a été retrouvée sans vie le dimanche 26 juin 2022 dans le fleuve Saint-Laurent, situé dans l'Etat de New-York (Etats-Unis). Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du drame, mais il semblerait que la police privilégierait la piste de la noyade. Une autopsie permettra de préciser les causes du décès. Elle était âgée de 61 ans.