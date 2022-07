Résumé de Demain nous appartient épisode 1234 du 21 juillet 2022

Dans l'épisode 1234 de Demain nous appartient du jeudi 21 juillet 2022, Samuel est victime d'un incendie criminel au haras. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 1234 de DNA du 21 juillet, Samuel découvre mieux le haras et Victoire prend beaucoup de plaisir en montant à cheval. Paul explique à Samuel qu'il y aura des réparations à faire. Renaud leur fait même l'honneur de sa visite. Alors que tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, Samuel se retrouve enfermé dans l'écurie alors qu'un incendie se déclare. Asphyxié par la fumée, Samuel s'écroule, inconscient.

Toujours à Sète, la police sait que Brunet est impliqué dans le sabotage du mas et menace Robin pour qu'il craque et dénonce le mafieux. Martin lui promet 30 ans de réclusion et Robin finit par parler. Dans cet épisode de Demain nous appartient, la police débarque chez les Brunet pendant que Victor prend son petit-déjeuner avec son fils. Timothée est bouleversé : son père s'est-il encore mis dans le pétrin ? Victor nie tout et la police n'a rien contre lui.

En parallèle, Nathan et Angie prennent de plus en plus de plaisir lors de leurs ébats. La lycéenne griffe le dos de son petit ami et laisse des traces bien visibles. Elle refuse que Nathan travaille torse-nu, mais Charlie lui demande de retirer sa chemise qui est froissée et pleine de sueur. Toujours dans cet épisode de Demain nous appartient, Angie surprend une cliente en train de draguer Nathan à la paillote et voit rouge. L'adolescente fait une crise de jalousie, mais Nathan la rassure : c'est grâce à elle qu'il se sent si bien dans sa peau.

Finalement, dans l'épisode 1234 de Demain nous appartient diffusé le 21 juillet sur TF1, Bart sort de prison et est accueilli par Sara et Roxane. Le jeune homme est prêt à endosser son rôle de père. La grossesse se passe bien et le bébé est en forme même si Roxane découvre les joies du premier trimestre. Les odeurs de parfum et de gel douche l'écœurent et elle ne peut plus rien manger. Bart et Sara essayent de s'adapter comme ils le peuvent.