Résumé de Demain nous appartient épisode 1235 du 22 juillet 2022

Dans l'épisode 1235 de Demain nous appartient du vendredi 22 juillet 2022, Samuel sort indemne de l'incendie tandis qu'Étienne découvre la vérité. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1235 de DNA du 22 juillet, Paul et Victoire réussissent à sortir Samuel des flammes en défonçant la serrure de l'écurie. Il s'en sort sans séquelles. Sur place, la police trouve des traces d'un accélérateur chimique prouvant que le feu n'était pas accidentel. Lors de sa déposition, Paul se demande si la cible de l'incendie ne serait pas plutôt Shadow, le crack de l'écurie alors que le cheval concurrent appartient… à Victor Brunet. Martin veut collecter les preuves nécessaires avant d'interroger l'homme d'affaires. De son côté, Samuel se demande si la Diane évoquée par Solange avant sa mort n'aurait pas un rapport avec l'accident. Lorgnait-elle sur l'héritage ? Samuel cherche des traces de Diane dans les affaires de sa tante et découvre une photo qui le sidère...

Toujours à Sète, dans le prochain épisode de DNA, Aurore et William reçoivent des nouvelles de Sofia partie pour sa nouvelle vie en Espagne. Ils ne perçoivent pas le mal-être de Manon, au plus mal après avoir été repoussée par Nordine. Au commissariat, le jeune policier raconte tout à Roxane, qui lui conseille de lui envoyer un message pour s'expliquer. De son côté, Manon se confie à Elsa et Timothée, tandis que Charlie lui conseille d'oublier Nordine. Mais un message du policier relance tous ses espoirs. Pourtant, au Spoon, Nordine est très clair : il apprécie Manon comme une amie. Agacée par son ton condescendant, elle quitte le bar et se plaint à Charlie qui l'oriente vers un serveur, Valentin, qui semble beaucoup l'apprécier.

En parallèle, dans l'épisode 1235 de Demain nous appartient diffusé le 22 juillet sur TF1, Étienne et Dorian racontent, enthousiastes, leur sortie en mer à Bénédicte. Elle retrouve ensuite Aurore qui lui explique que le juge va forcément l'appeler à témoigner et que son écart va être su de tous. Elle lui conseille du coup de parler à Étienne de cette relation, ce qu'elle fait immédiatement. Elle lui dit avoir craqué comme une idiote. Blessé, Étienne ne décolère pas et part s'installer sur le bateau.