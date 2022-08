Résumé de Demain nous appartient épisode 1259 du 25 août 2022

Dans l'épisode 1259 de Demain nous appartient du jeudi 25 août 2022, la vie du commandant Constant est entre les mains de Georges.

Dans l'épisode 1259 de DNA du 25 août, une bombe entre les mains, Damien ne doit surtout pas bouger en attendant les démineurs. La tension est à son comble au commissariat de Sète qui est évacué en urgence. Par malchance, les démineurs ont été retenus et tarderont à arriver. Damien ne va pas tenir, ses bras vont lâcher, mais il faut pourtant qu'une personne tienne la boîte pour qu'elle n'explose pas. Martin décide de prendre le relais. Il risque le tout pour le tout et récupère la bombe pour permettre à Damien de partir. Heureusement, le commandant peut compter sur Georges pour chercher une solution. Le policier examine la bombe et découvre qu'il y a un minuteur. Il ne reste maintenant plus que quelques minutes avant l'explosion. Les démineurs sont toujours en chemin. Georges isole deux fils, s'il coupe le bon, ils seront sauvés, sinon, ce sera la fin. Il ne reste plus que 10 secondes… 5, 4, 3… il coupe un fil. Est-ce le bon ?

En parallèle, toujours dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le jeudi 25 août sur TF1, Juliette apprend que Sacha a fait une tentative de suicide. Elle ne l'en aurait jamais cru capable. Pour Tristan, Sacha n'a jamais eu l'intention de se donner la mort, c'est juste une façon tordue de faire culpabiliser sa famille. Il n'a pas tout à fait tort, mais il ne se doute pas que la vraie intention de son frère était de s'échapper avec l'aide de Gaspard. À l'hôpital, celui-ci a revêtu une blouse de médecin et parvient à s'introduire dans la chambre de son père en tasant le policier qui montait la garde. Leur plan se déroule comme prévu. Le colis piégé, c'est eux qui l'ont envoyé pour faire diversion. Mais lorsqu'ils s'apprêtent à sortir de l'hôpital, ils se retrouvent pris au piège : le pass que Gaspard a volé n'ouvre pas la porte menant au parking. Nordine tente de les arrêter, le criminel le menace avec une arme et prend Bénédicte en otage. L'intervention de Benjamin permet de la libérer, mais Sacha et son fils parviennent finalement à prendre la fuite. Nordine se lance à leur poursuite.