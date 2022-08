Résumé des épisodes de Demain nous appartient à partir du 29 août 2022

Dans les épisodes de Demain nous appartient dès le lundi 29 août 2022, une policière de l'IGPN et un lycéen débarquent. Résumé en avance et spoilers.

Dans les épisodes de DNA à partir du 29 août, la cavale continue pour le père et le fils, Sacha et Gaspard. Vont-ils réussir à échapper longtemps à la police ? Juliette est prête à tout pour aider Gaspard mais la police la surveille de près. L'ex-femme de Sacha va-t-elle faire un mauvais choix ?

Après le départ au Mexique de Samuel vendredi, Victoire ne va pas rester sans compagnie puisque sa petite-cousine Lisa (jouée par Naïma Rodric) débarque. Dans les épisodes de DNA à venir, Lisa Hassan viendra gonfler les rangs de la police puisqu'elle incarnera une nouvelle enquêtrice de l'IGPN. Décrite comme intelligente, belle et taquine, Lisa a un caractère bien trempé forgé par les épreuves de la vie : elle s'occupe de sa petite sœur de 16 ans restée à Paris, depuis la mort de leurs parents dans un accident de voiture.

Enfin, dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du lundi 29 août sur TF1, un nouvel élève va faire parler de lui au lycée. Il s'agit d'un certain Adam (joué par Alain Le Bars), catalogué comme beau gosse. Emma va d'ailleurs craquer pour lui et on va découvrir que ce nouvel ado a un secret : c'est le fils de François, le professeur de littérature interprété par Emmanuel Moire. De quoi jeter un léger froid entre l'enseignant et sa petite amie Charlie, pas au courant de la paternité de son amoureux.