Résumé de Demain nous appartient épisode 1263 du 31 août 2022

Dans l'épisode 1263 de Demain nous appartient du mercredi 31 août 2022, la copine de Timothée est victime d'une agression au lycée.

Dans l'épisode 1263 de DNA du mercredi 31 août, au lycée, face aux questions de Gaétan, Elsa finit par reconnaître qu'elle n'aime pas les spas à cause de la proximité avec les gens, même si elle fait croire à Timothée qu'elle a apprécié son cadeau. Gaétan ne se fait pas prier pour vendre la mèche et semer la discorde dans le couple. Il se montre très lourd avec Elsa qui le remballe sèchement. Mais le mal est fait. Vexé, Timothée ne veut plus parler à sa copine. Dans l'épisode de DNA du 31 août, Elsa a l'étrange sensation d'être suivie, et finalement, après s'être réconciliée avec Timothée au téléphone, elle se fait agresser en sortant du lycée ! Chloé la retrouve débraillée et en pleurs.

En parallèle, grâce à une fibre de plume de flamant rose retrouvée dans la chambre de Christelle Moreno, les enquêteurs dirigent leurs recherches vers les marais. Aurore et Sara trouvent le cabanon où Sacha Girard se cache alors qu'il est absent. Le criminel est allé vendre les bijoux volés à un receleur. Ce dernier connaît son identité et profite de sa position de force pour les acheter à bas prix. Sacha a besoin de plus d'argent et devra donc voler plus de bijoux. Pendant ce temps au commissariat, Georges croise une belle jeune femme qu'il a l'impression d'avoir déjà vue. Il s'agit en fait de Lisa, la cousine de Victoire, qui est agent de l'inspection générale. Elle est venue enquêter sur Nordine afin de comprendre les circonstances du vol de son arme et de l'évasion de Sacha.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le mercredi 31 août sur TF1, Alma fait son grand retour à Sète. Benjamin, qui allait voir un patient, a la surprise de la trouver en tenue sexy dans la chambre d'hôpital. Des retrouvailles époustouflantes auxquelles le médecin ne s'attendait pas. Le soir venu, le couple devait se retrouver pour passer une soirée en amoureux, cependant, Alma insiste auprès de Victoire pour qu'elle reste avec eux. En fin de compte, Victoire rentre chez elle avec Lisa, qu'elle a croisée au comptoir du Spoon. Alma et Benjamin se retrouvent donc en tête-à-tête.