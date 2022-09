Résumé de Demain nous appartient épisode 1267 du 6 septembre 2022

Dans l'épisode 1267 de Demain nous appartient du mardi 6 septembre 2022, Victor reçoit une demande de rançon pour son fils.

Dans l'épisode 1267 de DNA du mardi 6 septembre, Judith est saine et sauve et raconte à Martin ce qui s'est passé. Elle a sûrement été victime du même agresseur qu'Elsa et craint maintenant de retrouver des photos d'elle sur Internet. Mais à part une plaque d'égout qui a été déplacée à proximité et Audrey qui affirme avoir vu un type assez bizarre portant des rangers, la police n'a rien de concret pour l'instant. De son côté, Victor est très inquiet : il ne sait pas où est Timothée. Son téléphone et son vélo ont été retrouvés près de la gare, il est maintenant sûr qu'il lui est arrivé quelque chose. Une enveloppe a été posée sur la voiture, c'est une demande de rançon d'un million d'euros. Pendant ce temps, Timothée est enfermé dans un hangar avec la musique à fond, il panique complètement.

Ailleurs à Sète, Victoire angoisse car elle n'a pas eu de nouvelles de Samuel depuis 48 heures et s'imagine déjà appeler l'ambassade pour signaler sa disparition. Lisa et Soraya lui conseillent de prendre du bon temps pour se changer les idées. Après une séance de manucure et de cinéma, Victoire reçoit enfin un appel de Samuel. Tout va bien, il n'y avait tout simplement pas de réseau. Dans l'épisode de DNA du mardi 6 septembre, Victoire se sent pathétique, elle qui était indépendante se retrouve accrochée à son téléphone en attendant que son mec l'appelle. Lisa la rassure et la comprend, mais elle lui conseille de penser un peu plus à elle et de prendre ça comme une nouvelle expérience.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le mardi 6 septembre sur TF1, Nathan est en mission au Spoon : il doit aider Mona à obtenir le poste de chef. Pour cela, il fait croire à Jérôme, le nouveau cuisinier, que Bart est gay et parfois un peu trop collant avec les employés qui lui plaisent. Nathan ne s'attendait pas à ce que Jérôme soit ravi de la nouvelle ! Il trouve en effet Bart canon et se sent maintenant libre de le draguer. Mais Bart est mal à l'aise et met les choses au clair, entre eux, ce ne sera que professionnel. Vexé, Jérôme démissionne. Bonne nouvelle pour Mona qui reçoit un message de Bart lui demandant de revenir au Spoon !