Résumé de Plus belle la vie épisode 4619 du 15 septembre 2022

Dans l'épisode 4619 de Plus belle la vie du jeudi 15 septembre 2022, les pires prisonniers des Baumettes, comme Pavel, Livia ou Djawad, s'échappent lors d'un transfert. Résumé.

Dans l'épisode 4619 de Plus belle la vie du jeudi 15 septembre diffusé sur France 3, des pluies torrentielles ont stoppé les incendies et sur la route du retour, Emma et Baptiste croisent Romain, qui a réussi à échapper à Vanessa après avoir provoqué un accident de voiture. Il appelle la police qui vient la récupérer. Pendant l'interrogatoire, le commandant Nebout a une conversation lunaire avec Vanessa. L'expert psychiatre devra dire si elle est pénalement responsable. Sur la place du Mistral, Baptiste et Emma reviennent plus amoureux que jamais et tombent dans les bras de Barbara et Thomas. De retour de l'intervention qui a failli lui coûter la vie, Justine les surprend. Baptiste court lui donner une explication mais le ton monte. Un peu plus tard, Baptiste débarque chez Emma où Mathis l'attend. Son père revient vivre à la maison !

À l'hôpital, Éric fait travailler la mémoire de Simon, maintenant qu'il est sorti du coma. Gabriel est optimiste quant aux séquelles : Simon va mieux mais il doit se reposer. À son réveil, Éric est toujours là, à veiller sur lui, et Simon lui raconte qu'il a senti sa présence dès le début de son coma et le remercie en lui disant que c'est lui qui l'a fait revenir parmi les vivants.

Dans l'épisode 4619 de Plus belle la vie diffusé le jeudi 15 septembre sur France 3, au commissariat, le procureur demande à Jean-Paul de transférer des prisonniers. Céline annonce à Agathe Robin qu'elle en fait partie : elle ira dans le Pas-de-Calais et son procès en appel aura lieu à Lille. Jean-Paul confie à Kevin le transfert des prisonniers. Le temps du transfert est venu et ils sont tous là : le Dr Livia, Pavel, Agathe Robin, Djawad, Stan Mercier, Sonia Arcandier/Lorraine Fournier… mais peu après leur départ, le bus de l'administration pénitentiaire a un accident de la route laissant tout le monde inconscient. Les prisonniers se réveillent les premiers et s'évaporent dans la nature...