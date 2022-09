Résumé de Demain nous appartient épisode 1283 du 28 septembre 2022

Dans l'épisode 1283 de Demain nous appartient du mercredi 28 septembre 2022, Benjamin se réveille et dit à Alma savoir qui lui a tiré dessus.

Dans l'épisode 1283 de Demain nous appartient diffusé le mercredi 28 septembre sur TF1, les policiers recherchent Hadrien, témoin n°1 de la tentative d'assassinat de Benjamin. Le jeune homme se planque, gravement blessé au bras. Du côté de Benjamin, les constantes sont bonnes. Son ami Mathieu, rencontré au Burkina, vient voir comment il va mais semble davantage s'intéresser à Alma, qu'il invite à déjeuner. Au commissariat, Lisa débarque : elle est nommée capitaine à Sète au poste d'enquêteur qu'elle avait proposé. Au lycée, Alma apprend en cours que Benjamin s'est réveillé et s'empresse de le retrouver : il lui dit savoir qui lui a tiré dessus...

Toujours à Sète, Noor se réveille au lit avec Gabriel et s'éclipse. Un peu plus tard, le stagiaire débarque en retard au cabinet : le foulard de Noor dépasse de son sac et Soraya s'en aperçoit et propose de le ramener à Noor. Les deux sœurs se retrouvent pour un café et Soraya rend son foulard tout en lui demandant la vérité. Noor admet le dérapage avec Gabriel mais promet de mettre les choses au clair avec lui. De son côté, Gabriel dit à Charlie être bien décidé à faire de même. Les deux amants se retrouvent sur le port et Noor lui dit qu'elle n'aimerait pas que ça devienne quelque chose de régulier, ce que Gabriel approuve, mais une gêne subsiste entre eux.

dans l'épisode 1283 de Demain nous appartient diffusé le mercredi 28 septembre sur TF1, Nathan demande à Mona de l'embaucher au Spoon en tant que commis. Bart accepte de faire un essai seulement si le jeune homme se montre polyvalent. En cuisine, Mona demande à Nathan si ça va mieux depuis sa rupture mais le jeune homme se sent terriblement seul. Il décide alors de noter son numéro de téléphone à l'arrière des additions destinées à des filles qui lui plaisent. Bart s'en rend compte et le sermonne. Plus tard avec Charlie qui lui conseille d'oublier Angie, Nathan reçoit un message d'une certaine Valentine qui lui donne rendez-vous. Problème : il ne se souvient pas de qui il s'agit !