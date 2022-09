Résumé de Demain nous appartient épisode 1285 du 30 septembre 2022

Dans l'épisode 1285 de Demain nous appartient du vendredi 30 septembre 2022, l'ostréicultrice refuse d'aller au concert mais laisse une porte ouverte.

Dans l'épisode 1285 de Demain nous appartient diffusé le vendredi 30 septembre sur TF1, Hadrien doit rendre des comptes à la police, d'autant que son ex-boss a porté plainte contre lui. Accusé de malversation financière, mais pas d'homicide, il risque jusqu'à 7 ans de détention et 750.000 euros d'amende. Soraya va le défendre en tant que lanceur d'alerte : Hadrien jure avoir voulu dénoncer les détournements de fonds de son ONG mais n'y aurait pas participé. De son côté, Karim apprend par un indic que l'arme du crime a été vendue à une femme, une petite brune. Benjamin ne croit ni à la culpabilité d'une mère de ses anciens patients ni à celle d'une ancienne compagne. Dans son cabinet, Raphaëlle récupère un colis tard le soir et, quand elle repart, une femme aux cheveux longs surgit dans la pénombre et récupère un dossier…

De son côté, Jordan raconte à Emma et Camille que son plan de la veille avec Judith a raté. Il demande à Emma de ne plus intervenir dans sa vie amoureuse. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Camille insiste pour que Jordan fasse confiance à l'experte Emma. Un peu plus tard, Jordan dit à Judith qu'il n'a jamais invité Emma au concert de Jul mais que c'était avec elle qu'il voulait y aller. Judith s'adoucit et accepte un rendez-vous avec lui, mais pas à un concert, car la foule l'angoisse. Jordan finit par offrir les places à son frère Jack et sa sœur Lizzie.

Enfin, dans l'épisode 1285 de Demain nous appartient diffusé le vendredi 30 septembre sur TF1, les élèves du lycée Agnès Varda reçoivent la visite de Marianne qui leur explique son métier et sa vocation de médecin. Adam parle de l'hôpital et de sa déshumanisation, ce qui permet à Marianne d'aborder la notion d'empathie. Boostée par l'expérience, Marianne propose de revenir la semaine prochaine. Dorian a beaucoup aimé la rencontre avec la médecin qu'il a trouvée intelligente, drôle et cultivée, et lui a donné envie de faire des études de médecine.