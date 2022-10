Résumé de Plus belle la vie épisode 4633 du 5 octobre 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4633 de Plus belle la vie du 5 octobre 2022, après une virée avec Sabrina, Stan est arrêté par les policiers, peut-être dénoncé par Nathan. Résumé.

Dans l'épisode de Plus belle la vie diffusé le mercredi 5 octobre, Sabrina se lève en pleine nuit : Stan s'est introduit chez elle. Il est désolé de s'en être pris à Nathan et lui demande de passer la journée avec lui. Si ce soir, elle ne veut plus le voir, il disparaîtra. Sabrina avoue à Nathan qu'il est revenu et lui dit sa volonté d'accepter son invitation pour qu'il les laisse tranquille. Sabrina retrouve Stan qui lui réserve une surprise. Il l'emmène dans un super restaurant puis lui propose de fuir en Italie. Mais Sabrina a choisi sa vie avec Nathan, et pour rien au monde elle ne la changerait. Ils partagent un dernier baiser d'adieu. Nathan les voit et la police arrive. Quand elle rentre chez elle, Sabrina veut connaître la vérité mais Nathan lui assure qu'il n'est pas responsable de l'arrivée des policiers.

Toujours à Marseille, François entame la discussion avec ses frères et sœur sur les dernières volontés de Roland mais le patriarche n'a laissé aucune consigne. Ce mercredi 5 octobre 2022 dans Plus belle la vie, Mirta écoute en boucle le message du répondeur de Roland et n'a rien pu avaler depuis deux jours. Luna lui demande si elle connaissait ses dernières volontés. Mais elle non plus n'était pas au courant. Derrière le bar du Mistral, Lola trouve son cadeau d'anniversaire, une vieille boussole toute cabossée. Un peu plus tard, Léo passe au bar, bouleversé. C'est lui qui leur dit ce que Roland voulait pour son enterrement : il avait choisi son cercueil et un caveau familial. Les quatre frères et soeur se retrouvent devant la tombe de la Famille Marci et rigolent de leur future cohabitation.