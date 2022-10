Résumé de Demain nous appartient épisode 1303 du 26 octobre 2022

Dans l'épisode 1303 de Demain nous appartient du mercredi 26 octobre 2022, Claire se montre rusée, mais Nordine pourrait découvrir qui elle est.

Dans l'épisode 1303 de DNA du mercredi 26 octobre, Nordine croise Martin et Johanna qui se baladent sur la plage, il est heureux de voir son père amoureux. De son côté, Georges a contacté une autre victime de l'arnaqueuse, il obtient ainsi le numéro de téléphone qu'elle utilisait et le met sous surveillance. Pendant ce temps, Johanna alias Claire fait comprendre à Sébastien qu'elle a besoin d'argent, il lui propose de l'aider. Alors qu'ils prennent un verre en terrasse, Sébastien reçoit un appel de Martin : le portable de l'arnaqueuse vient de borner, ils vont intervenir. Comprenant que Lisa et Aurore la cherchent, Claire jette discrètement la carte sim de son portable dans les égouts et échappe ainsi à la police. Elle ignore que Nordine l'a vue embrasser Sébastien…

Ailleurs à Sète, Judith annonce à ses parents qu'elle sort avec Jordan. Comme Chloé s'en doutait, cela s'est passé quand ils sont tombés en panne, elle a donc gagné son pari ! Dans l'épisode de DNA du 26 octobre, tandis qu'Alex s'amuse à jouer les pères protecteurs avec le nouveau copain de sa fille, Chloé demande à Alma ce qu'elle pense de Jordan, vu qu'il a eu des problèmes de discipline et des démêlés avec la justice… Alma la rassure : Jordan a eu son époque rebelle, mais il s'est assagi et apaisé. Plus tard, Emma surprend le nouveau couple en train de s'embrasser et bien qu'elle soit heureuse pour eux, elle ressent aussi une pointe de jalousie. Judith lui conseille de se préparer car l'amour ne prévient pas.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le mercredi 26 octobre sur TF1, Karim et Anna ont reçu les résultats d'analyse afin de demander l'agrément qui leur permettrait d'adopter. Tout est normal, mais Karim est contrarié de constater qu'il dépasse d'un milligramme le taux normal de sucre dans le sang. Il est persuadé qu'il mange très équilibré alors qu'Anna est convaincue du contraire. Elle lui rappelle toutes les barres chocolatées, les desserts, les chips et les glaces qu'il mange. Selon Chloé, Alex fait exactement pareil mais est aussi dans le déni. Les deux sœurs lancent donc un défi à Alex et Karim : tenir 24 heures sans manger de sucre.