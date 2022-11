Résumé de Demain nous appartient épisode 1313 du 9 novembre 2022

Dans l'épisode 1313 de Demain nous appartient du mercredi 9 novembre 2022, Karim n'a pas tout dit concernant Romy, sa belle-sœur.

Dans l'épisode 1313 de DNA du mercredi 9 novembre, le neveu de Karim, est inquiet car sa mère a disparu depuis une semaine. Elle venait de quitter son mari, Malik Ben Allal, le frère de Karim (il a changé de nom car il a un casier). Celui-ci a coupé les ponts avec sa famille depuis 20 ans. La police découvre que Romy Saïd, sa femme, est revenue à Sète suite au décès de ses parents mais, depuis, plus aucune trace d'elle. Pour les enquêteurs, il s'agit clairement d'une disparition inquiétante. Ils interrogent Ben Allal, qui prétend ne pas savoir non plus où est Romy et commence à provoquer Karim. Il affirme que c'était Karim que Romy était venue retrouver. Par ailleurs, une voisine déclare avoir vu un homme rôder autour de la maison des parents de Romy. Elle reconnaît formellement Karim.

En parallèle, dans l'épisode de DNA du 9 novembre, William fait ses valises et quitte le domicile familial. Pour lui, Aurore a envoyé sa mère en prison, ils n'ont donc plus rien à se dire. Anéantie, Aurore trouve du réconfort auprès de Bénédicte et d'Etienne. Bien que sa belle-sœur lui en veuille, elle ne la tient pas pour responsable de ce qu'a fait Brigitte. Tous deux pensent d'ailleurs que William se trompe en lui en voulant à elle… ce qui est sûrement plus facile pour lui que de regarder la vérité en face et d'accepter que sa mère a tué quelqu'un.

Ailleurs à Sète, Emma offre un couteau à huîtres à Alex pour le remercier de lui avoir permis de garder la perle qu'elle a trouvée et de lui réserver une place au mas. Plus tard, Camille trouve que son amie est ailleurs et s'en étonne. Emma finit par reconnaître qu'elle est amoureuse de quelqu'un, sans lui révéler de qui il s'agit. Dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé sur TF1 le mercredi 9 novembre, lorsqu'elle apprend qu'Emma a fait un cadeau à l'ostréiculteur, Camille comprend avec stupeur qu'elle est attirée par Alex Bertrand !