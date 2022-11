Ici tout commence du 15 novembre 2022 : Billie renvoyée ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans Ici tout commence mardi 15 novembre 2022, Emmanuel menace Billie du renvoi si elle n'accuse pas Louis de l'avoir manipulée. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 15 novembre 2022, Louis est persuadé que Billie a averti Charlène au sujet de son compte sur Paradise mais Livio tente de le dissuader de la confronter à ce sujet. Sans succès. L'étudiante lui assure qu'elle n'a pas contacté Charlène, mais Louis refuse d'y croire. Billie est ensuite convoquée en conseil de discipline et risque le renvoi... mais Teyssier lui conseille d'accuser Louis d'avoir échangé avec elle en sachant qu'elle était élève à l'Institut. En échange, elle pourra rester dans l'école. Durant le conseil de direction, Billie refuse de mentir et confirme la version de Louis, qui comprend qu'Emmanuel a fait pression sur Billie. Clotilde, Rose et Antoine refusent de prendre une décision aujourd'hui et se laissent le temps de la réflexion.

En parallèle, dans l'épisode d'ITC au programme TV de TF1 ce mardi 15 novembre, Salomé s'excuse auprès de Kelly d'avoir essayé de défendre Thomas. La jeune fille accepte ses excuses, à condition de ne plus entendre parler de son père. Salomé se rend ensuite en cours mais n'arrive pas à réaliser une baguette digne de ce nom. Thomas lui propose alors de rester après les cours pour lui donner une leçon particulière... Ce qui leur permet de se rapprocher.

Enfin, Enzo avoue à Emmanuel que Ferigno essaie de rouvrir le Cercle et qu'il part à Tokyo pour ouvrir un nouveau restaurant. Mardi dans Ici tout commence, le directeur demande à l'élève d'obtenir la liste de tous ceux qui participent à l'organisation secrète. Plus tard, Emmanuel montre à Ferigno qu'il est au courant pour son projet de restaurant au Japon. Avant son départ, le chef annonce à Vic qu'il n'a jamais eu l'intention d'aller à Tokyo, mais qu'il a désormais la preuve qu'il y a une "taupe" au sein du Cercle. Ferigno est persuadé que Théo est responsable, mais Vic soupçonne Enzo.