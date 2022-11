Ici tout commence du 16 novembre 2022 : Louis renvoyé ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans Ici tout commence mercredi 16 novembre 2022, le conseil de direction prend sa décision au sujet du renvoi de Louis Guinot. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 16 novembre 2022, le cas Louis Guinot est épineux. Pour certains enseignants, l'abus de pouvoir que tente de faire caractériser Emmanuel Teyssier est loin d'être évident. Le directeur, quant à lui, veut absolument renvoyer Louis pour l'éloigner de sa fille Charlène. Constance lui donne son aval : elle ne veut plus qu'il tourne autour de leur fille. Mais Charlène fait irruption dans le bureau du directeur pendant le conseil et leur demande de ne pas le renvoyer. Un peu plus tôt dans l'épisode, elle explique à sa mère qu'elle ne peut pas oublier Louis et qu'elle éprouve toujours des sentiments pour lui. Pour autant, la jeune femme lui annonce qu'elle ne ressent plus que de la haine, du mépris et du dégoût pour lui. A la fin de l'épisode, elle se jette dans les bras de Livio, sans doute en vengeance pour ce que Louis lui a fait.

En parallèle, dans l'épisode d'ITC au programme TV de TF1 ce mercredi 16 novembre, Jérémy voit Joachim, le compagnon de sa mère, partager une discussion avec une femme. Le directeur technique annonce à Jérémy qu'il s'agit d'une simple cliente du Double A mais celui-ci a des doutes, tout comme Victorine qui - comme à son habitude - va écouter aux portes. Elle capte que Joachim et la cliente se connaissent et qu'elle "continue à penser" à lui. Victorine raconte ensuite tout à Jérémy qui commence à se demander si Joachim n'a pas un faible pour les femmes qui ont de l'argent. Coïncidence ou pas ? Il est probable qu'il finisse par mener sa petite enquête.

Enfin, dans cet épisode 532 d'Ici tout commence, on apprend que Billie se voit elle aussi épargnée le renvoi. Salomé, quant à elle, semble en pincer pour Thomas Lacroix, comme le remarque Anaïs qui lui conseille de calmer ses ardeurs. Il s'agit en effet de l'ex de sa soeur, du père de sa nièce et de son professeur ! Salomé doit absolument laisser son attirance pour Lacroix de côté. Kelly, pour sa part, ne veut surtout pas entendre parler de son père qui tente pourtant de se rapprocher d'elle. La jeune femme lui demande tout simplement de la laisser tranquille.