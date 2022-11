Ici tout commence du 18 novembre 2022 : Elodie de retour (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans Ici tout commence vendredi 18 novembre, Elodie fait son retour à l'Institut. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 18 novembre 2022, Charlène confronte son père sur ses manigances avec Livio et découvre que sa mère était également au courant. Elle reçoit le soutien de Théo qui lui conseille de se consacrer à sa carrière. Rose et Clotilde, qui ont découvert la vérité sur Livio, essaient d'alerter Charlène, qui ne veut rien entendre. Les héritiers d'Auguste Armand reprochent à Emmanuel ses manigances, tandis que Constance et Claire se disputent sur le même sujet : c'est le début de la guerre entre les Armand et les Teyssier. Enfin, Billie aimerait recontacter Louis.

En parallèle, la cheffe Cardone va bien après l'explosion dans son école et rejoint son fils à l'Institut dans l'épisode d'ITC au programme TV de TF1 ce vendredi. Annabelle vient demander l'accueil de trois élèves, dont Elodie, pour qu'ils passent leurs évaluations de fin de trimestre. Lorsque les étudiants apprennent le retour d'Elodie, Greg et Lionel s'offusquent. Hortense et Eliott accueillent les nouveaux élèves et Elodie leur assure qu'elle vient en paix, en compagnie de son petit ami, Brice. Cependant, le troisième étudiant bouscule Hortense et se montre particulièrement désagréable.

Enfin, Deva reçoit les félicitations d'Antoine et du reste des élèves pour avoir géré la crise de la veille. Dans Ici tout commence vendredi 18 novembre, Anaïs se renseigne sur l'incident et remarque que David parle beaucoup de Deva. Elle comprend que son ex a des sentiments pour la maître d'hôtel du Double A. Durant le service, Deva pose innocemment sa main sur son bras, ce qui perturbe David. Anaïs est persuadée qu'il est amoureux de la jeune femme. Sachant qu'elle est en couple avec Souleymane, David est désespéré.