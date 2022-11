Ici tout commence du 30 novembre 2022 : Jude harcelé (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 541 d'Ici tout commence ce 30 novembre, Eliott découvre que Jude est victime de harcèlement de la part de Brice. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 541 d'ITC du 30 novembre, Jude est rejeté par tous ses camarades après avoir blessé Greg. Il est également accusé d'avoir pris des photos d'Eliott à son insu. Jude ne se défend pas et semble résigné. Antoine est au courant de l'accident et convoque Jude. Il est persuadé que le jeune homme ne dit pas toute la vérité, mais ce dernier confirme sa culpabilité et demande à changer d'école. Eliott est troublé par le comportement de son ami qu'il pense incapable d'un coup pareil. Il comprend peu à peu que Jude est harcelé. Depuis le début de l'année, Brice le malmène et le menace. Son dernier méfait ? Le forcer à se dénoncer pour l'huile brûlante.

Toujours à l'institut, Lisandro n'est pas tendre avec David. Il veut absolument que son élève réussisse le concours et il ne le trouve pas assez motivé. Il n'hésite pas à se montrer dur et à le critiquer. David réagit mal à la pression et envisage de laisser tomber, car ce n'est pas comme ça qu'il envisage la compétition, d'autant plus qu'il ne s'agit pour lui "que" de cocktails. Dans cet épisode d'Ici tout commence, Anaïs désapprouve l'attitude de son compagnon envers son élève et elle le lui fait savoir. Finalement, David passe devant Raphaël et prépare un cocktail. C'est un succès : David et Lisandro sont fous de joie.

Enfin, dans l'épisode d'Ici tout commence diffusé le mercredi 30 novembre sur TF1, Louis remplace Théo et doit assurer un service impeccable. Charlène est folle de rage en découvrant le remplaçant de son frère et décide de se venger en sabotant les plats avec de l'huile de noix. Louis s'en rend compte et rectifie le tir avec brio mais la guerre est déclarée et il ne compte pas s'arrêter là.