Ici tout commence du 20 décembre 2022 : David, alcoolique ? (spoilers)

[Mis à jour le 19 décembre 2022 à 18h30] Dans l'épisode d'Ici tout commence du 20 décembre, Deva a du mal à émerger après la soirée très alcoolisée qu'elle vient de passer avec David. Celui-ci se porte à merveille et Lisandro les entend débriefer. Il comprend qu'ils ont bu. Inquiet, il va trouver David pour l'alerter sur sa consommation d'alcool, puisqu'il était déjà très ivre la semaine d'avant. Le jeune homme nie pourtant tout problème de boisson. Deva les surprend, elle demande à Lisandro ce qui se passe et ce dernier lui confie ses inquiétudes. Deva décide de venir en aide à David en le mettant au défi ne plus boire une goutte d'alcool pendant un mois. David accepte le défi pour se rapprocher de son crush.

Toujours aux environs de l'institut, Greg refuse de dire à ses parents qu'il a rompu avec Eliott et demande à son ex de jouer la comédie. Eliott est mal à l'aise vis-à-vis de Jude, mais finit par se laisser convaincre. Dans cet épisode d'Ici tout commence, Eliott souhaite toutefois mettre les choses au clair et avoue à son ex qu'il est de nouveau en couple. Greg encaisse le coup sans le montrer, mais se confie à Lionel : il pense qu'entre Greg et lui les choses vont redémarrer. Lors d'un dîner entre Benoit, Delphine et les deux "amoureux", Greg essaye d'embrasser son ex qui le repousse.

Enfin, dans l'épisode 560 d'Ici tout commence diffusé le 20 décembre sur TF1, Teyssier s'active autour de sa traditionnelle bûche de Noël. Vic et Billie travaillent en même temps que lui dans le labo et profitent d'une courte absence pour goûter le crémeux du chef. Vic est déçue, la crème n'est pas à la hauteur de la réputation du directeur et elle se confie à Théo. Il goutte à son tour le crémeux et est d'accord avec sa petite amie, son père n'a pas excellé. Il l'affronte et propose de l'aider. Bien entendu, Emmanuel se braque, mais il finit par accepter.