Résumé de Demain nous appartient épisode 1383 du 15 mars 2023

Dans l'épisode 1383 de Demain nous appartient du mercredi 15 mars 2023, Lisa pense que l'homme qui a tué le couple est celui qui a assassiné ses parents. Résumé.

Dans l'épisode 1383 de Demain nous appartient du mercredi 15 mars, l'enquête sur le couple retrouvé mort démarre. La police sait par Raphaëlle que Corinne Chassagne voulait divorcer et que son mari s'y opposait. Mais Serge Chassagne a-t-il pour autant tué sa femme avant de se donner la mort ? Ou s'agit-il d'un double suicide ? Ces deux pistes sont écartées quand le rapport du légiste révèle qu'ils ont été ligotés. De plus, tout semble indiquer que quelqu'un épiait le couple chez lui. Il s'agit donc d'un meurtre avec préméditation. Par ailleurs, il semblerait que ce soit la même personne qui s'est introduite chez Roxane et Sara… les deux affaires auraient donc un lien. Qui plus est, Lisa a une révélation en voyant la photo du couple : ses parents ont été tués par le même individu. Un tueur en série sévit donc à Sète.

En parallèle, Dorian supporte mal le regard des autres au lycée maintenant que son père est en prison, mais lui et sa mère espèrent que tout se termine bien. Dans l'épisode de DNA du mercredi 15 mars, Nordine a enfin retrouvé le tournevis qui a servi à tuer Pagès ainsi qu'une clé USB avec une vidéo montrant Dorian en train de menacer Jonas avec l'outil. Etienne disait donc vrai et Alexis n'a pas d'autre choix que d'avouer qu'il a planté le tournevis dans le corps de Pagès pour faire accuser Dorian. Raphaëlle annonce à Etienne qu'il va pouvoir rentrer chez lui. Il est soulagé, même s'il n'est pas complètement sorti d'affaire. Il sera en liberté surveillée en attendant le jugement et elle plaidera le chantage pour lui éviter la prison ferme.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le 15 mars sur TF1, Renaud sait que Marianne vit à cent à l'heure et il craint qu'elle finisse par se lasser car il a du mal à tenir le rythme. Il veut entretenir la flamme et a envie de la surprendre. Après avoir demandé de l'aide à Alex, il emmène Marianne au port. Surprise ! Une belle voiture de collection l'y attend. Elle trouve que c'est trop, mais elle est folle de joie. Le couple part faire un tour au volant du bolide, mais Marianne fait un excès de vitesse et est arrêtée par Nordine qui lui met une amende. Plus tard, en consultation, Marianne flirte avec Sébastien Perrault qui n'est pas indifférent à son charme. L'inquiétude de Renaud serait-elle fondée ?