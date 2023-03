Ici tout commence du 17 mars 2023 : Ambre démasquée (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 624 d'Ici tout commence ce vendredi 17 mars, le corbeau révèle tous les secrets un à un et c'est au tour d'Ambre de tomber. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 16 mars 2023 à 18h30] Dans l'épisode 624 d'Ici tout commence diffusé le vendredi 17 mars 2023 sur TF1, le corbeau révèle le secret d'Ambre à tout l'Institut : à son arrivée, elle a couché avec Axel. L'aventure a eu lieu avant qu'Axel ne soit avec Jasmine, mais cette dernière est humiliée : à ce moment, Axel savait qu'elle avait des vues sur lui. Surtout que pendant ce temps, le jeune homme draguait aussi Salomé. Jasmine a besoin d'être seule et n'écoute ni Axel, ni Ambre qui tente de la raisonner. De son côté, Antoine tombe des nues en apprenant que Rose fait partie du cercle. Il lui reproche de ne rien avoir dit, même si sa compagne tente de minimiser les faits. Peu à peu, le corbeau parvient à monter tous les anciens membres du cercle les uns contre les autres. Ambre confronte Vic, persuadée qu'elle est celle qui divulgue ces secrets, mais cette dernière nie. Les autres élèves impliqués savent que leur tour arrive et Enzo confie à Clotilde qu'il sent qu'il sera le prochain sur la liste.

Toujours à l'institut, Laetitia s'est enfin réconciliée avec Zacharie. Elle confie les moindres détails concernant leurs retrouvailles à Salomé. La jeune femme ne voulait pas faciliter la tâche à Zacharie, ils ont même fini par se disputer ce qui a rendu leur réconciliation encore plus intense. Dans cet épisode d'Ici tout commence, Salomé se demande si sa relation avec Gaëtan est normale, ils ne se disputent jamais. L'étudiante décide de pimenter leur histoire en rendant son compagnon jaloux. Elle lui raconte que Thomas l'a invitée et s'apprête peut-être à lui faire une demande. Gaëtan répond à Salomé qu'il lui fait confiance, avant de lui avouer un peu plus tard qu'il a compris ce qu'elle cherchait à faire. La jeune femme s'interroge sur le fait qu'ils ne se disputent jamais, mais son amoureux la rassure : il n'en voit pas l'intérêt.

Enfin, dans l'épisode 624 d'Ici tout commence diffusé le vendredi 17 mars sur TF1, Eliott fait ses adieux à ses proches de l'institut. Hortense est dévastée par le départ de son ami qui la réconforte en lui offrant sa palette de maquillage. L'heure est venue de dire au revoir à Jasmine et Naël, même si Eliott appellera le petit garçon tous les jours. Finalement, Eliott retrouve Lionel dans la cuisine, le jeune homme s'est mis à l'écart et se montre indifférent, mais Eliott voit clair dans son jeu et Lionel fini par avouer sa tristesse de le voir partir.