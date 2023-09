"Gen V" sur Prime Video : peut-on voir le spin-off de "The Boys" sans rien connaître à la série originale ?

"Gen V", spin-off de la série à succès "The Boys", a été mis en ligne sur Prime Video ce vendredi 29 septembre 2023. Mais y a-t-il des éléments de l'intrigue à connaître pour bien comprendre la série ?

L'univers de The Boys s'étend. Et après les locaux de Vought, il est l'heure de découvrir l'université Godolkin. C'est le théâtre du spin-off de la série de super-héros trash, Gen V, dont les trois premiers épisodes ont été mis en ligne ce vendredi 29 septembre 2023 sur Prime Video. De jeunes super-héros sont au cœur de l'intrigue toujours plus irrévérencieuse et trash, avec des clins d'oeil à la série mère que les fans sauront reconnaître.

Mais peut-on regarder Gen V si on n'a pas vu The Boys ? Tout à fait, puisque la série d'Amazon met en scène de nouveaux personnages dans un nouveau décor. Quelques références à la série originale sont parfois mentionnés durant ces trois épisodes, comme la mort de Maeve, le procès du Protecteur ou le départ de Stella des Septs. Mais leur mention est très succincte et ne perturbe pas la bonne compréhension de l'intrigue.

Ce qu'il faut avoir en tête avant de voir Gen V

Les fans de The Boys devraient toutefois davantage apprécier ces trois premiers épisodes que les autres. Gen V reprend en effet l'ADN violent, subversive et explicite de la première série, tout en développant le même propos critique sur la figure du héros, les dérives de la promotion et la corruption en ajoutant à cela des thématiques sombres que l'on retrouve souvent dans les séries pour adolescents. De quoi surprendre donc les abonnés d'Amazon qui cherchaient à voir une série sur une école de super-héros.

Si vous n'avez pas vu The Boys, voici les premiers éléments à avoir en tête avant de voir Gen V : dans un univers uchronique ou certaines personnes ont des super-pouvoirs grâce, notamment, à l'injection d'une drogue nommée "Composant V". Les super-héros travaillent pour la société Vought International chargée d'assurer leur promotion et de gagner de l'argent grâce à leurs capacités. L'élite, surnommée "Les Sept", forme une équipe de super-héros (dont certains sont corrompus), parmi lesquels on retrouve le Protecteur, la Reine Maeve, A-Train ou encore Starlight. C'est dans cet univers qu'existe l'université Godolkin, où se déroule l'intrigue de Gen V.