Il y a plein de références cachées dans "La chute de la maison Usher"

La nouvelle série d'horreur "La chute de la maison Usher" est disponible sur Netflix. Et elle est truffée de références que les amateurs du genre fantastique et horrifique vont pouvoir s'amuser à retrouver.

Les amateurs d'horreur sont servis. La chute de la maison Usher, nouvelle série de Mike Flanagan, est sortie sur Netflix ce jeudi 12 octobre. Le créateur de "The Haunting of Hill House", "Bly Manor" ou encore "Sermons de minuit" s'attaque désormais à la crise des opiacés dans son nouveau programme.

Dans La chute de la maison Usher, Roderick et Madeline Usher sont à la tête d'un puissant empire pharmaceutique, tenu responsable, par un avocat déterminé, du décès de milliers de personnes.

Alors qu'une enquête criminelle est en cours et que l'un des leurs les aurait trahi, chacun des enfants de Roderick Usher meurent tous, un par un, dans des circonstances aussi tragiques que mystérieuses. Une femme du passé de Roderick et Madeline serait en effet impliquée.

La chute de la maison Usher est truffée de clins d'oeils et de références qui délecteront les fans du genre horrifique et fantastique. Mais les avez-vous repérées ?

Des références multiples à l'oeuvre d'Edgar Allan Poe

La chute de la maison Usher est un hommage assumé à l'oeuvre d'Edgar Allan Poe, écrivain prolifique qui s'est illustré dans le genre fantastique et horrifique au XIXe siècle. Le titre de la série est ainsi une référence directe à l'une de ses nouvelles publiées en 1839. Son intrigue est réadaptée à la fois dans le premier épisode, mais également comme trame de la série jusqu'à la conclusion : le narrateur accepte l'invitation de Roderick Usher à séjourner dans sa maison. Ce dernier lui raconte alors le "mal de sa famille". On ne vous en dira pas plus pour ne pas vous spoiler l'intrigue et la fin.

Tout au long de la série, Mike Flanagan rend hommage à Poe. Chacun des titres d'épisodes est une référence à l'un de ses écrits, et dévoile, pour les connaisseurs de l'oeuvre, la manière dont chacun des personnages est amené à périr. Les noms des personnages sont également directement tirés des écrits d'Edgar Allan Poe. Si vous aimez La chute de la maison Usher, n'hésitez pas à vous plonger dans l'oeuvre de cet auteur britannique salué pour son style et considéré comme un précurseur du roman policier et du fantastique.

La crise des opiacés et les Sackler en ligne de mire

La chute de la maison Usher est également une critique directe de la crise des opiacés aux Etats-Unis. Depuis le milieu des années 2010, on compte de nombreux décès qui seraient imputés aux surdoses et décès liés à l'utilisation d'opioïdes, dont près de la moitié, en 2016, étaient prescrits.

Les Usher sont ainsi un miroir tendu à la famille Sacker, fondateurs des laboratoires pharmaceutiques Purdue Pharma et Mundipharma. Ils sont considérés comme responsables du décès de plus de 500 000 personnes depuis 1999, et plus particulièrement dans la crise des opioïdes.

Le New Yorker a ainsi écrit qu'ils ont été la première entreprise à "persuader l'establishment médical américain que les opioïdes forts devaient être beaucoup plus largement prescrits", malgré les craintes des médecins sur leur nature addictive.