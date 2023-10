Une immense vedette de Star Wars est à l'affiche de cette nouvelle série de Netflix

Une figure historique de la franchise Star Wars tient un rôle dans une nouvelle série d'horreur disponible sur Netflix. Mais l'avez-vous reconnue ?

"La Chute de la Maison Usher" est la nouvelle série d'horreur du moment. Créée par Mike Flanagan ("The Haunting of Hill House", "Bly Manor",...), cette fiction en 8 épisodes est mise en ligne sur Netflix le jeudi 12 octobre.

Les abonnés de la plateforme de streaming pourront y découvrir un véritable jeu de massacre inspiré par l'oeuvre d'Edgar Allan Poe. Roderick et Madeline Usher sont à la tête de Fortunato Pharmaceutique, un empire pharmaceutique puissant. Mais leurs secrets sont révélés lorsque leurs héritiers meurent un à un, dans des circonstances aussi mystérieuses que sanglantes, des mains d'un femme de leur passé.

Dans la distribution, on retrouve des acteurs habitués des séries d'horreur de Mike Flanagan, comme son épouse Kate Siegel ou encore les comédiens Carla Gugino, Rahul Kohli ou Henry Thomas. Mais si vous n'avez jamais vu les précédentes productions de ce réalisateur, il y a un visage que vous connaissez forcément, puisqu'il a tenu un rôle ultra-important dans la franchise Star Wars.

Un personnage principal de Star Wars dans un rôle à contre-emploi

Il s'agit évidemment de Mark Hamill, interprète du héros de l'oeuvre de Georges Lucas, Luke Skywalker, dans la première trilogie et la nouvelle. Encore faut-il le reconnaître, puisque l'acteur a ici une quarantaine d'années de plus et se cache derrière des lunettes rondes et sous un chapeau.

Pendant longtemps, le personnage de Mark Hamill était gardé secret. On sait désormais qu'il incarne Arthur Pym, l'avocat de la famille Usher. Cet homme de l'ombre possède un passé et des motivations mystérieux. On ne sait rien sur lui, on ne connait pas ses motivations, mais il est prêt à tout pour accomplir les sales besognes des Usher.

Et si son rôle est moins iconique que celui de Luke Skywalker, il interprète durant quelques secondes le monologue le plus émouvant de la série, dans le dernier épisode que vous pouvez découvrir dès le 12 octobre 2023.