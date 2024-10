Dans l'ombre : une histoire politique écrite par un ancien Premier ministre et donc criante de vérité

Dans l'ombre fait le récit d'une course imaginaire à l'Elysée en 2025, vue depuis les coulisses de l'élection...

Dans l'ombre, série programmée sur France 2 à compter du 30 octobre 2024, prend le parti osé de la fiction politique en prime-time sur une chaîne du service public. Mieux : dans une période d'instabilité politique rare, elle vient imaginer une élection présidentielle dès 2025, avec de nombreux détails empruntés à la réalité. Le programme en six épisodes, coécrits et réalisés par Pierre Schoeller, déjà auteur d'un film remarqué sur les arcanes du pouvoir (L'Exercice de l'État en 2011), fait le récit d'une course à l'Elysée sans merci, vue depuis les coulisses de l'élection et en particulier de la droite.

L'intrigue de Dans l'ombre suit notamment le parcours de Paul Francoeur (Melvil Poupaud), ancien ministre de la Justice et candidat atypique en fauteuil roulant, remportant à la surprise générale l'investiture de son parti face à Marie-France Trémeau (Karin Viard), favorite donnée gagnante. Mais des soupçons de trucage de cette primaire viennent vite assombrir sa victoire. César (Swann Arlaud), le plus proche conseiller de Paul, reçoit un appel anonyme dénonçant des fraudes, plongeant l'équipe de campagne dans la tourmente.

Livre remarqué et consultant de luxe

Le casting de Dans l'ombre rassemble des comédiens rodés et parfaitement adaptés à la mise en scène d'un univers politique impitoyable, de Melvil Poupaud en candidat ambigu à Karin Viard en rivale agressive, en passant par l'excellent Swann Arlaud en directeur de campagne froid, cynique, mais dévoué. Un trio qui donne corps et âme à une compétition électorale aussi exaltante qu'éprouvante.

Mieux qu'une fiction "hors sol", Dans l'ombre s'inspire d'ailleurs du roman éponyme, paru en 2011 aux éditions Jean-Claude Lattès, et signé par un connaisseur de la politique : un certain Édouard Philippe avec son conseiller Gilles Boyer. Si l'ancien Premier ministre, désormais candidat déclaré à la présidentielle de 2027, s'est essayé à plusieurs reprises au roman et à l'essai, il n'a pas directement participé à la série. A l'inverse de son ami et très proche conseiller, l'ancien eurodéputé Gilles Boyer, qui s'est mué en consultant de luxe pour la production.

De près ou de loin, Edouard Philippe et Gilles Boyer ont en tout cas insufflé leur expérience des hautes sphères à la série, nourrissant le réalisme de la fiction, sans pour autant verser dans le règlement de comptes. A l'instar de Baron noir, la série Dans l'ombre a reçu de très bonnes critiques de la presse, qui a salué une "efficacité scénaristique implacable", "une ambition visuelle que ne renierait pas le grand écran", et "un soin apporté à la psychologie des personnages, principaux comme secondaires" (Le Parisien). D'autres ont loué une adaptation du roman de 2011 qui "surmonte son décalage avec la réalité de 2024 en empruntant les voies du thriller" (Le Monde), notamment grâce à l'ajout dans l'intrigue des outils de la guerre numérique, absents du livre.

Les personnages de Dans l'ombre sont-ils inspirés de personnes réelles ?

Attention cependant à ne pas trop chercher de comparaisons avec la réalité. En 2011 déjà, Edouard Philippe et Gilles Boyer affirmaient qu'il n'était pas question de chercher les vrais protagonistes derrières les personnages du livre. "Nous aimerions qu'on accepte qu'on écrive de la fiction", insistait Gilles Boyer. Ce que Dans l'ombre met désormais en scène à la télévision, c'est donc avant tout une lutte pour le pouvoir et "une épreuve de loyauté", ainsi que le cheminement d'une "puissance politique humaine", portée par "la volonté d'un homme" et de son entourage.

Reste que la diffusion de Dans l'ombre a été un peu télescopée par la réalité justement, avec une dissolution, puis des élections législatives faisant craindre, in fine, une nouvelle présidentielle anticipée. Le calendrier de France 2 a sans doute aussi été pris de court par la déclaration de candidature d'Édouard Philippe pour la présidentielle 2027, dès le début du mois de septembre. Une preuve que la politique demeure pour l'ancien Premier ministre un matériau de choix, qu'il s'agisse d'en tirer un récit fictionnel ou un destin national bien réel.