Elsbeth : la série de TF1 va vous rappeler une saga culte (et ce n'est pas HPI), ce que raconte la saison 1

PROGRAMME TV | TF1 | 21h10. La série "Elsbeth" débarque sur TF1 ce mercredi 8 janvier, avec Carrie Preston dans le rôle d'une avocate haute en couleurs rejoignant la police de New York.

Après les succès d'Esprits Criminels et de S.W.A.T, TF1 cherche depuis quelques temps déjà la nouvelle poule aux œufs d'or outre-Atlantique, qui pourrait s'installer comme la grosse série policière américaine des prochaines années. Ce mercredi 8 janvier, Elsbeth tente sa chance avec la diffusion des deux premiers épisodes sur la première chaîne. Diffusée depuis 2023 aux Etats-Unis, la série Elsbeth nous entraîne dans le sillage d'Elsbeth Tascioni, une avocate de caractère au look extravagant. Une consultante en réalité, qui n'est pas tout à fait sans rappeler une certaine Morgane Alvaro, qui fait les beaux jours de TF1 depuis 2021 avec HPI.

Que raconte Elsbeth, la nouvelle série de TF1 ?

Rappelant surtout le personnage d'Alicia dans The Good Wife et sa suite The Good Fight, cette nouvelle héroïne débarque de Chicago pour intégrer la police de New York. Elsbeth Tascioni devra s'assurer que les enquêtes criminelles sont menées dans les règles de l'art. Mais avec Elsbeth, pas question de jouer à l'auxiliaire de justice ennuyeux en tailleur sombre et aux lunettes froides. Place aux tailleurs colorés et aux séquences délurées. Le personnage central, incarné avec brio par Carrie Preston (vue aussi dans True Blood), est un véritable tourbillon d'énergie, multipliant répliques cinglantes et déductions brillantes dès la première saison.

Que vaut la série Elsbeth ? Des avis critiques encourageants

L'actrice de 55 ans semble s'amuser comme une folle dans ce rôle taillé sur mesure, alternant showdowns au tribunal et filatures dans les rues de la Grosse Pomme. Elsbeth s'appuie sur des intrigues efficaces et un humour omniprésent pour équilibrer son propos sur les dérives policières et judiciaires. En France, la série est déjà bien accueillie, la presse spécialisée saluant un "vent de fraicheur" bienvenu (Télé7Jours) et "un spin-off de "The Good Wife" plutôt plaisant" (Téléstar). Même Télérama, d'ordinaire sceptique sur ce genre de programme, semble avoir été conquis.

Chaque épisode d'Elsbeth rappellera une autre bonne vieille série

Cerise sur le gâteau, le Parisien nous apprend que les épisodes d'Elsbeth sont construits autour de la résolution de crimes dont le coupable est connu dès le début. Une référence à Columbo cette fois, qui ne devrait rien gâcher au plaisir, bien au contraire. On ne sait pas si la série aura la même longévité (13 saisons tout de même), mais avec Elsbeth, TF1 en a déjà un peu sous le pied.

Après les 10 épisodes de la première saison, les téléspectateurs français pourront découvrir une saison 2 d'Elsbeth, déjà diffusée sur CBS avec succès aux Etats-Unis. Et la chaîne a d'ores et déjà commandé une 3e saison, preuve de l'engouement pour les aventures délicieusement décalées d'Elsbeth.