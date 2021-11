STAR AC. TF1 fête les 20 ans de la Star Academy avec des réunions d'anciens candidats. Revenons sur l'idylle entre Jenifer et Jean-Pascal, de la saison 1.

[Mis à jour le 6 novembre 2021 à 20h55] Les téléspectateurs de TF1 vont replonger dans leurs souvenirs des années 2000 ! La Une fête les 20 ans de la Star Academy ce samedi 6 novembre 2021 avec des réunions d'anciens candidats. L'occasion de replonger dans les coulisses et les souvenirs des participants au télé-crochet. La semaine dernière, le public a pu retrouver Jenifer Bartoli et Jean-Pascal Lacoste, qui avaient fait la une des magazines peoples pour le couple qu'ils formaient au château. Cependant, Jenifer a affirmé dans les colonnes de Télé 7 Jours en 2017 que cette romance avait été exagérée par la production : "Il y a eu des jours où j'ai eu envie de sortir. Je me sentais dépassée, parce que j'avais flirté avec Jean-Pascal et que je n'assumais plus trop dès le lendemain. Je l'aimais bien, pas plus. Tout avait été romancé…"

De son côté, Jean-Pascal s'est dit "honnête" sur ses sentiments à l'égard de la gagnante de la Star Academy saison 1 : "Dernièrement, il y a des interviews qui sont sorties, disant que, apparemment, Jenifer et moi ça avait été un peu orchestré. Moi, je n'ai jamais été briefé par la prod, affirme-t-il la même année dans une interview à Télépro. Parce que justement, ils savaient que j'étais moi-même et que c'est ce qui plaisait au public. Je suis resté moi-même jusqu'à la fin du jeu, à 100%. Je suis encore moi-même aujourd'hui." Il avait, par la suite, confirmé ses propos sur son compte Twitter.

Le 4 janvier 2021, sur le plateau d'Evelyne Thomas, Jean-Pascal Lacoste a qualifié de "belle amourette" sa relation avec Jenifer, confirmant une nouvelle fois qu'il était sincère en vivant cette histoire : "C'était une belle amourette, je l'aimais beaucoup. On s'est fait trois bisous au château puis après on s'est un peu revus". Cependant, il a affirmé qu'il ne s'est jamais rien passé de plus sur le plateau de la Star Academy. Depuis, l'histoire entre Jenifer et Jean-Pascal a pris fin, et ils ont chacun retrouvé l'amour de leur côté. Cela fait trois ans que la gagnante de la Star Academy 1 est en couple avec un restaurateur corse, Ambroise Fieschi. De son côté, Jean-Pascal a divorcé de la mère de ses deux enfants et vit une histoire d'amour avec Delphine Tellier, la demi-soeur de Miss France 2002.