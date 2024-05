Sébastien Cauet accusé de viols : l'animateur placé en garde à vue après le dépôt de cinq plaintes

Sébastien Cauet, visé par au moins cinq plaintes pour viols et agressions sexuelles, a été placé en garde à vue ce jeudi 23 mai. L'animateur s'est rendu librement devant les enquêteurs pour être auditionné sur les faits qui lui sont reprochés.

Du nouveau dans l'affaire Sébastien Cauet ? L'animateur qui est visé par au moins cinq plaintes déposées pour agressions sexuelles et viols a été placé en garde à vue par le brigade des mineurs ce jeudi 23 mai selon les informations de BFMTV. Cette affaire cours depuis novembre dernier et le dépôt de la première plainte par une femme dénonçant deux viols qui auraient eu lieu selon elle en 2014, alors qu'elle était mineure, et en 2022. Une enquête préliminaire avait alors été ouverte pour "viols sur mineure de plus de 15 ans et viols" et quatre autres plaintes ont depuis suivi.

Sébastien Cauet clame son innocence depuis les premières accusations et dément toujours les faits qui lui sont reprochés. Il a d'ailleurs déposé plusieurs plaintes pour dénonciation calomnieuse et tentative d'extorsion aggravée.

Sébastien Cauet déjà entendu par les enquêteurs

Ce n'est pas la première fois que l'animateur français est entendu par la police dans le cadre de cette affaire. En fin d'année dernière, il avait été auditionné par le brigade des mineurs en tant que plaignant après ses dépôts de plainte pour dénonciation calomnieuse. Sébastien Cauet est de retour devant la police pour revenir sur les accusations formulées à son encontre et les faits reprochés, mais il continue de contester ces faits ont indiqué ses avocats Simon Clemenceau et Xavier Autain.

Les deux conseils assurent que l'animateur "s'est "rendu librement, et à sa demande, auprès des services d'enquête pour pouvoir répondre, point par point, à toutes les questions posées", rapporte BFMTV. "Sébastien Cauet appelle à la retenue et rappelle le principe de présomption d'innocence" ont ajouté les deux avocats rappelant la position de leur client.

L'animateur dénonce une "tentative d'extorsion de fonds"

Sébastien Cauet s'était publiquement défendu contre les accusations sur les réseaux sociaux et dans des communiqués de presse par le biais de ses avocats. En décembre, il avait dénoncé des "mensonges" sur l'antenne de BFMTV. "Ce sont des accusations très graves", a-t-il déclaré, assurant que "tout est faux, tout est mensonger".

Plus que de mensonges, l'animateur dénonce "une tentative d'extorsion de fonds en bande organisée" dont il assure avoir des "preuves". Il a expliqué à ce sujet avoir été le "premier plaignant" dans l'affaire en ayant porté plainte pour harcèlement avant la première plainte pour viols. Ce jeudi 23 mai, les avocats de Sébastien Cauet rappellent d'ailleurs "qu'une enquête est en cours auprès du parquet de Nanterre pour les faits qu'il dénonce de cyberharcèlement, de dénonciation calomnieuse et de tentative d'extorsion de fonds". L'animateur "espère que les auteurs de ces faits pourront être bientôt arrêtés et stoppés".