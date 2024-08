Zac Efron : quel est son état de santé ? L'acteur donne de ses nouvelles

L'acteur américain Zac Efron a été transporté dans un hôpital en Espagne, vendredi 2 août, après avoir subi un accident dans une piscine. Il donne de ses nouvelles à ses fans.

Des vacances en Europe qui tournent mal. Actuellement à Ibiza, Zac Efron a été hospitalisé vendredi 2 août dans la soirée soir après avoir été sorti de l'eau d'une piscine par deux employés de la villa, révèle le tabloïd TMZ. L'acteur de 36 ans a été transféré à l'hôpital "par mesure de précaution" selon un de ses représentants, interrogé par TMZ. La star de High School Musical irait bien et serait sorti de l'hôpital dès le lendemain matin.

Le représentant de Zac Efron a indiqué que ce n'était qu'un "incident mineur de natation" sans donner plus d'informations sur ce qui était arrivé à l'acteur dans cette piscine. Le 5 août, l'acteur a donné des nouvelles qui ont rassuré ses fans. Dans sa story Instagram, on le voit en pleine séance de musculation avec un simple message : "Heureux et en bonne santé. Merci pour tous vos vœux."

Plus tôt cette semaine, l'acteur a été vu sur une scène avec le DJ Martin Garrix, à Ibiza, alors qu'il faisait la fête avec lui. Dernièrement, l'acteur est apparu dans plusieurs projets, dont The Iron Claw (avec Jeremy Allen White), Ricky Stanicky, et A Family Affair avec Nicole Kidman et Joey King. Le 26 juillet dernier, il avait fait une escale à Paris, profitant de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024.

Un passage à l'hôpital en 2019

En 2019, Zac Efron avait déjà été hospitalisé, en urgence cette fois-ci, lors du tournage de son émission Killing Zac Efron. Lors d'une randonnée dans la jungle, le comédien aurait contracté "une infection type typhoïde ou bactérienne similaire ", selon des médias britanniques. En 2021, une polémique avait enflé après une apparition dans un clip vidéo. Zac Efron était apparu métamorphosé : visage bouffi, peau tirée ou encore mâchoire carrée. La star américaine était sortie du silence et avait révélé que ce changement était dû à une très mauvaise chute.