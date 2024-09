Laurent Ruquier en flagrant délit d'infidélité : après "Les Traitres", il prépare un mauvais coup à M6

À peine deux semaines après la fin des "Traîtres" sur M6, Laurent Ruquier va se prendre au jeu de la traîtrise sur une chaîne concurrente...

Il faut croire que le Cluedo est redevenu à la mode. Depuis plusieurs mois, les jeux d'enquête et de rôle ont le vent en poupe sur les chaînes de télévision françaises. M6 est à peine en train de terminer la troisième saison des "Traîtres", son programme à succès, dans laquelle s'illustrait Laurent Ruquier aux côtés de son compagnon Hugo Manos, que d'autres programmes concurrents s'apprêtent à débarquer sur le petit écran. L'expérience a visiblement donné des idées à TF1.

La première chaîne annonce en effet le lancement le vendredi 11 octobre d'un nouveau jeu baptisé "Le Maître du jeu" qui sera présenté par... Laurent Ruquier lui-même ! Et le principe rappelle fortement celui des "Traîtres". Douze célébrités sont invitées par un mystérieux hôte, le "Maître du jeu", dans une somptueuse demeure coupée du monde. À travers des épreuves et des jeux de piste, ils devront tenter de découvrir l'identité de ce "Maître du jeu". Mais la tâche sera d'autant plus ardue que parmi eux se cache un complice, chargé de saboter leur enquête et de brouiller les pistes. Les candidats devront donc aussi démasquer ce traître.

TF1 a convié un casting varié pour participer à cette création française. On y retrouve des humoristes comme Max Boublil, Cartman, Jeanfi Janssens, ou encore l'incontournable Chantal Ladesou, des comédiens comme Frédéric Diefenthal, Arnaud Ducret, Sara Mortensen ou Francis Perrin, mais aussi la danseuse de "Danse avec les stars" Elsa Bois et l'animatrice Valérie Damidot. Ils tenteront de remporter 100 000 euros pour les associations qu'ils représentent en menant l'enquête jusqu'au bout.

"Le Maître du jeu", initialement intitulé "Projet H" avant de changer de nom, est produit par Freemantle, un géant de la production d'émissions comme "L'amour est dans le pré" ou "La France a un incroyable talent", deux locomotives de M6 qui plus est. La société mise sur le savoir-faire et la popularité de Laurent Ruquier pour imposer ce nouveau rendez-vous et continuer sur la lancée du succès des "Traîtres". L'infidélité de l'animateur, revenu au divertissement cette année après un court passage par l'info sur BFMTV, sera remarquée, même si Ruquier semble avoir déjà des atomes crochus avec TF1, qui en avait fait un enquêteur de luxe dans la dernière saison de Mask Singer.

Dans la même case horaire du vendredi soir, il faudra aussi compter sur un autre jeu d'enquête, sur Canal+ cette fois. La chaîne cryptée va en effet lancer "Loups Garous", une adaptation du célèbre jeu de société qui est sans doute lui-même le point de départ des "Traîtres" et de cette vague d'émissions si ressemblantes. Treize joueurs experts, dont un espion, une mathématicienne ou un mentaliste, tenteront de démasquer les loups-garous dissimulés parmi les villageois. L'émission sera animée par Panayotis Pascot et Fary, avec Mister V dans le rôle du maître du jeu.