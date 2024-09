"Elle s'accroche, elle revient sans arrêt" : Florent Pagny s'exprime de nouveau sur la maladie et les rechutes de son cancer

Le chanteur de 62 ans confie avoir arrêté les traitements classiques face aux rechutes de son cancer.

Près de deux ans après l'annonce choc de son cancer des poumons, Florent Pagny reprend du service. Le chanteur emblématique, devenu une figure incontournable de l'émission The Voice sur TF1, a accepté de revenir comme coach pour la prochaine saison du télécrochet. Un retour sous les feux des projecteurs qu'il aborde avec sérénité, après l'épreuve de la maladie qui l'a tenu éloigné de la scène pendant des mois.

En janvier 2022, Florent Pagny avait créé la surprise en annonçant publiquement sur les réseaux sociaux qu'il était atteint d'un cancer du poumon. Une nouvelle qui l'avait contraint à mettre entre parenthèses sa carrière le temps de suivre un traitement lourd. Après une première rémission, l'interprète de "Savoir aimer" a dû affronter une rechute au printemps 2023. Malgré ces épreuves, l'artiste de 62 ans a toujours fait preuve d'un optimisme à toute épreuve.

Invité dans le dernier épisode du podcast "Addiktion" de Laurent Karila cette semaine, Florent Pagny s'est livré avec franchise sur son état de santé. "Ma santé, ça va", a-t-il affirmé d'emblée, avant de revenir plus en détails sur son parcours médical chaotique. "Quand on est touché par cette maladie qu'on appelle le crabe parce qu'elle s'accroche, elle revient sans arrêt, même si un moment les traitements font bien leur travail, elle a une tendance à revenir", a-t-il expliqué. Et d'ajouter : "Moi, elle est revenue deux fois après la première, donc ça fait trois fois."

Un quotidien rythmé par des examens médicaux tous les trois mois, une épée de Damoclès permanente au-dessus de la tête. "On rentre dans des perspectives de trois mois. Quand elle s'est éloignée, on fait les contrôles, on ne trouve rien, c'est stable, on a toujours rendez-vous dans trois mois", détaille-t-il. Une manière de vivre au jour le jour, sans se projeter trop loin. "Tous les trois mois, tu viens voir si tu ne repars pas dans une direction, ou si tu peux continuer dans une liberté de vie. C'est un peu particulier."

Mais la révélation la plus étonnante de Florent Pagny concerne l'évolution de son traitement. Constatant l'inefficacité de l'immunothérapie face aux récidives à répétition, il a décidé de se tourner vers d'autres méthodes. "Là, il n'y a plus de traitement. Même l'immunothérapie. On s'est rendu compte un jour que ça ne marchait pas, il y avait des rechutes, on a laissé tomber", avoue-t-il sans détour.

C'est finalement vers la médecine traditionnelle chinoise que le chanteur a trouvé du réconfort ces derniers temps. "Dernièrement, j'ai plutôt été accompagné avec la médecine chinoise, et c'est celle qui me donne le plus de satisfaction pour tout ce qu'il peut y avoir à côté et à cause des traitements", confie-t-il.