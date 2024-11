Meurtre dans les gorges du Verdon : quand il était mineur, Bruno Wolkowitch a fait le coquin avec une femme plus âgée et a fini en prison

Bruno Wolkowitch est un acteur omniprésent à la télévision, mais très discret. Il s'est pourtant déjà confié sur une anecdote croustillante...

Bruno Wolkowitch est à l'affiche du téléfilm Meurtres dans les gorges du Verdon, programmé le 9 novembre 2024 sur France 3. Dans ce nouvel opus des sempiternels Meurtres à..., il incarne le major Thierry Rouvier, proche de la retraite, amené à collaborer avec le jeune capitaine Elie Zakine (Gary Mihaileanu) sur le meurtre d'un homme de 78 ans. Le cadavre a été retrouvé sur le barrage de Castillon, dans le magnifique décor des gorges du Verdon, dans une position étrange. Le duo sera bientôt rejoint par Chloé Delage (Barbara Probst), une psychocriminologue de la gendarmerie, qui a vécu à Castellane, et n'est autre que la fille du major Rouvier.

Un hasard qui ne fait pas forcément bien les choses, car Thierry et elle ont une relation familiale compliquée. Une lettre anonyme et un deuxième meurtre lui aussi mis en scène feront ressurgir les racines de l'affaire d'un passé lointain. Passé qui concerne comme il se doit Thierry et Chloé directement. Dans Meurtres dans les gorges du Verdon, l'enquête fera en effet la lumière sur la disparition de Paulin Rouvier, le père de Thierry et grand-père de Chloé, cinquante ans plus tôt...

Meurtres dans les gorges du Verdon offre donc à Bruno Wolkowitch un de ses innombrables rôles à la télévision, et le place cette fois en haut de l'affiche. L'acteur de 62 ans, plutôt habitué des seconds rôles, reste en effet une figure aussi familière pour les téléspectateurs que discrète sur les tapis rouges et dans les médias. Si bien que le grand public en sait finalement peu sur lui et sur sa vie privée. Il s'était pourtant laissé aller à une surprenante confidence il y a quelques années sur le plateau de l'émission La Bande Originale de Nagui.

"Elle était majeure alors que j'étais mineur..."

Invité à révéler une "pépite cachée" de sa carrière en 2015, il avait alors avoué avoir fait 17 jours de prison à l'étranger lorsqu'il était plus jeune. La raison ? Une histoire d'amour aussi rocambolesque que risquée. "Par romantisme, j'ai protégé une fiancée dans un pays étranger. Elle était majeure alors que j'étais mineur, donc je m'étais dit que je m'en sortirai vite. Et je suis allé en prison à sa place", expliquait-il en 2015 avec le sourire.

Cette mésaventure a eu lieu en Israël, et le couple avait alors été arrêté pour détention de stupéfiants. Un petit écart de conduite, loin du trafic caractérisé, qui a pourtant valu à Bruno Wolkowitch d'être depuis interdit de séjour à vie dans le pays, comme s'il avait été arrêté pour "gros stupéfiants" selon ses termes. "Moi je ne consommais pas, c'était pour pas qu'elle se tape Midnight Express", plaisantait-il en référence au célèbre film sur les geôles turques, réalisé par Alan Parker sur un scénario d'Oliver Stone et basé sur l'histoire vraie de l'Américain Billy Hayes.

Le jeune Bruno Wolkowitch, éperdument amoureux, voulait donc surtout éviter la prison à sa dulcinée, plus âgée que lui. Une anecdote plusieurs fois rappelée lors des apparitions de ce comédien pudique, qui a le mérite de fissurer un peu l'image lisse qu'on lui connait.