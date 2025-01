Yannick Noah aura un rôle surprenant dans une série en 2025, il se trouve pourtant "insupportable" à l'écran

On connait Yannick Noah comme le plus grand tennisman de l'histoire en France, un meneur d'hommes quand il est coach et évidemment comme chanteur. Désormais, il faudra s'habituer à le voir en acteur...

Yannick Noah, 64 ans, est un homme aux multiples facettes. Vainqueur de Roland-Garros en 1983, il reste à ce jour le dernier Français à avoir remporté le tournoi du Grand Chelem. Après sa carrière de joueur, il s'est reconverti avec succès dans la chanson, enchaînant les tubes populaires comme "Saga Africa" ou "Aux arbres citoyens".

Yannick Noah n'en a d'ailleurs pas fini de surprendre. Capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, il est également très investi dans le développement du tennis fauteuil. Et depuis peu, il transmet son expérience aux jeunes générations. Et pas n'importe lesquelles puisqu'il coachera le nouveau prodige espagnol Carlos Alcaraz lors de la prochaine Laver Cup.

Mais pas question de s'arrêter là. Toujours avide de nouveaux défis, l'ancien champion s'est dernièrement lancé dans une carrière d'acteur. En octobre 2024, il a fait ses premiers pas au cinéma dans le film "C'est le monde à l'envers !" de Nicolas Vanier, aux côtés de Michaël Youn et François Berléand. Un premier essai concluant pour celui qui avoue pourtant avoir du mal à se voir à l'écran et se trouve même "insupportable", dans un entretien plein d'humour dans L'Equipe ! La raison : un complexe d'infériorité ou de l'imposteur face aux "vrais" acteurs. "Moi, je suis toujours inquiet. Ce n'est pas mon monde [...]. Quand je regarde les autres, c'est fantastique mais dès que j'arrive, c'est Oh putain, non, pas lui !"

Mais ces difficultés ne l'empêchent pas de poursuivre l'aventure. Yannick Noah vient en effet de décrocher un rôle dans Mort sur terre battue, un téléfilm policier dérivé de la saga "Morts à..." qui sera bientôt diffusé sur France 2. Un rôle taillé sur mesure pour l'ancien sportif. Réalisé par Denis Malleval, ce polar de 90 minutes se déroule en effet dans l'univers du tennis, où le meurtre d'un jeune espoir va bouleverser un prestigieux tournoi.

Yannick Noah y incarnera Vincent Beti, un ancien champion devenu directeur du tournoi, un personnage charismatique et trouble qui apportera son aide à l'enquête menée par un capitaine de police passionné de tennis (Florent Peyre) et sa jeune coéquipière (Roxanne Roux). Rivalités entre joueuses et ambitions des parents se mêleront pour brouiller les pistes dans cette intrigue haletante. Et la présence de la star sera certainement une vraie plus-value à ce téléfilm événement.

L'ancien numéro 1 français aura en plus la joie de donner la réplique à l'une de ses filles, Eleejah Noah, elle aussi au casting. Une expérience excitante que les fans de la première heure comme les amateurs de polars seront sans doute ravis de découvrir. Le tournage de Mort sur terre battue a débuté fin novembre et s'achèvera mi-décembre. La date de diffusion n'est pas encore connue.